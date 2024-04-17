الجيش الأمريكي يعلن الاشتباك بنجاح مع مسيرتين حوثيتين

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها اشتبكت بنجاح مع طائرتين مسيرتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

ومنذ مطلع العام الجاري بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضمن تحالف أوسع شن غارات على مواقع للحوثيين في شمال اليمن ردا على هجمات الجماعة الموالية لإيران ضد سفن التجارة العابرة في البحر الأحمر.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء أنه لا أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بسفننا أو التحالف أو السفن التجارية، خلال الاشتباك الذي وقع أمس الثلاثاء.

وتنفذ مليشيات الحوثي هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب والبحر العربي بزعم ارتباطها بإسرائيل أو متّجهة إلى موانيها.

ولمحاولة ردع الحوثيين وحماية الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية، شنّت القوّات الأمريكية والبريطانية منذ يناير الماضي سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم في اليمن.

وإثر الضربات الغربية بدأ الحوثيون باستهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافا مشروعة".