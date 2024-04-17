ناصر الخليفي يتحدث عن تأهل سان جيرمان لنصف نهائي دوري الأبطال

أبدي ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، سعادته بفوز فريقه امس الثلاثاء 16 أبريل، علي نظيره برشلونة في منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب مونتجويك الأولمبي.

وفاز فريق باريس سان جيرمان ضد برشلونة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، في منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبنتيجة مباراة اليوم، يحسم باريس سان جيرمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما فاز بنتيجة 6-4 على برشلونة، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال الخليفي في تصريحات لقناة “canal+” الفرنسية عقب مباراة برشلونة: “أنا فخور بما نقوم به من أجل باريس سان جيرمان وكيف نمثل فرنسا”.

وتابع: “إنها لحظه تاريخيه ورائعه، ليس من السهل أن تفوز ضد برشلونة وتتأهل لنصف النهائي ومن هُنا في هذا الملعب، ولكن كانت لدي تلك الثقه، حتى بعد الهدف الأول كنت مؤمن إنه بإمكاننا فعل ذلك والتأهل”.

وأختتم ناصر الخليفي حديثه قائلا: “هذه إحدى اللحظات المفضلة لدي كرئيس لباريس سان جيرمان، لدينا أفضل المشجعين في العالم، لقد فعلنا كل ذلك معًا”.