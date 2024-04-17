ختام البرنامج التدريبي عن أمراض الدم وأحدث طرق علاج مرض الثلاسيميا

شهد فرع القليوبية للتأمين الصحي صباح اليوم، ختام سلسلة البرامج التدريبية في مجال أمراض الدم "الثلاسيميا والهيموفيليا" تحت إشراف الأستاذة الدكتورة مني حمدي استشاري أمراض الدم، بمشاركة (١٥) طبيب من أطباء الباطنة والأطفال من مختلف الوحدات التابعة للفرع، وشارك المتدربون بفاعلية في المحاضرات التدريبية، ومناقشة كيفية الوقاية من أمراض الدم الوراثية بشكل عام، والثلاسيميا بشكل خاص.

وأضاف الدكتور. سيد جلال مدير الفرع أن سلسلة البرامج التدريبية خصصت بالأساس للحديث عن مرض الهيموفيليا وأمراض النزف "التشخيص والعلاج والمتابعات".

بالإضافة للحديث عن مرض الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي وتشخيصة وعلاجاتة ومضاعفاتة وآخر المستجدات العلمية في هذا الشأن.

وأكد مدير الفرع أن سلسلة البرامج التدريبية تأتي لمواكبة التطور الطبي ورفع المستوي العلمي للأطباء بهدف النهوض بمستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومعالجة الأمراض المزمنة، لاسيما مرضي الثلاسيميا والهيموفيليا، ومتابعة آخر المستجدات والأبحاث العلمية في هذا المجال.