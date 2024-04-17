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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أبو الدهب: تصريحات إبراهيم نور الدين عقب لقاء القمة "غير موقفة"

ابراهيم نور الدين
ابراهيم نور الدين

يرى مصطفى أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة الأهلي والزمالك كتبت نهاية أنطوني موديست مع المارد الأحمر خلال الفترة القادمة.

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وقال "أبو الدهب" عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "تشكيل الأهلي أمام الزمالك لم يكن الأفضل على الأطلاق".

وواصل: "مواجهة الزمالك كتبت نهاية أنطوني موديست مع الأهلي، خاصة وأنه لم يقدم المستوى المنتظر منه خلال اللقاءات التي شارك فيها، كريم نيدفيد لم يكن جاهزا للمشاركة في لقاء القمة".

وأكمل: "تصريحات إبراهيم نور الدين عقب لقاء القمة غير موقفة، وهناك علامات استفهام حول اختيار لجنة الحكام لحكم يدير لقاء القمة قد أعلن اعتزاله نهاية الموسم الجاري في وقت سابق".

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