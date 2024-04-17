نادر السيد: الفوز في القمة مش 3 نقاط فقط.. وهذا ما يُميز جوميز

أكد نادر السيد نجم الزمالك السابق، أن فوز أبناء القلعة البيضاء على الأهلي أمس الاثنين في مباراة القمة سيبقى في التاريخ وله حسابات أخرى بعيدًا عن نقاط المباراة الثلاث.

قال نادر السيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، الفوز في القمة لا يتوقف عند حصد نقاط المباراة الثلاث فقط، هناك مكاسب معنوية كثيرة يحققها الفريق الفائز.

وأضاف حارس الزمالك السابق، وصل جوزيه جوميز المدير الفني للفريق لمرحلة التعرف الكامل على قدرات لاعبيه، وهو ما يمنحه القدرة على توظيفهم بشكل أفضل.

وشدد، يمتاز لاعبو الزمالك بالقدرة على بناء الهجمة من الخط الخلفي، والخروج الجيد بالكرة تحت قيادة جوزيه جوميز للفريق.

وعن مشاركة الأوغندي موتيابا وسيف جعفر رغم ابتعادهم عن المشاركة لفترة طويلة، أكد الحارس الدولي السابق، أنه يُفضل هذا النوع من المدربين الذي يفاجئ المنافس أثناء المباراة، ويضع لاعبيه دائمًا في أقصى درجة استعداد للمشاركة.

وأتم نادر السيد تصريحاته بشأن محمد عواد قائلًا، يقدم حارس الزمالك مستويات فنية جيدة رغم خوضه المباريات تحت ضغوط كبيرة، مشيرًا إلى أن الأخطاء واردة لأي لاعب.