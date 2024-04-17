بيان نقابة المحامين بعد واقعة التعدي على محامي أمام محكمة مصر الجديدة

أصدرت نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بخصوص واقعة التعدي على أحد المحامين أمام محكمة مصر الجديدة.

وأكد نقيب المحامين، أنه يتابع لحظة بلحظة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وكل ما يتعلق بحادثة التعدي على أحد السادة المحامين أمام محكمة مصر الجديدة.

وتابع: «قد كلفنا فور علمنا بالواقعة نقيب ومجلس شمال القاهرة، وأعضاء مجلس النقابة العامة أبو بكر ضوة، وعمرو الخشاب، ومحمود تفاحة، ومحمد هيبة، بحضور التحقيقات ومساندة الزميل للحصول على حقه كاملا».



وقال إنه على تواصل لحظي معهم لمتابعة كل ما يتم في التحقيقات الجارية، وأنه يتواصل مع أجهزة الدولة المعنية لمحاسبة الجناه، مؤكدًا أنه لن يتهاون في حق الزميل المعتدى عليه، ولن يسمح بأي تجاوز في حق السادة المحامين مهما حدث، وأن التحقيقات مازالت مستمرة حتى الآن.