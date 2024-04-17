انطلاق فعاليات مؤتمر القلب السادس بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج

شارك اليوم الثلاثاء الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج بفاعليات المؤتمر السادس للقلب والمنعقد بقاعة المؤتمرات بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج ، برعاية السيد الدكتور محمد السيد ضاحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للتأمين الصحي والدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة و الدكتور محمد حسن يسن مدير عام الفرع والدكتور محمد عبد الرحيم مدير مستشفى الهلال والدكتور أحمد حسني مدير إدارة التدريب بالفرع .

هذا وقد ناقش المؤتمر كل ما هو جديد في أمراض القلب، وشارك فيه لفيف من اساتذة القلب بالجامعات المصرية برئاسة الدكتور عبد الناصر حجازي رئيس قسم قسطرة القلب بالمستشفي والدكتور محمد أنور مغيزل رئيس قسم القلب بالمستشفي والرئيس الشرفي للمؤتمر الدكتور شرف الدين الشازلي أستاذ القلب بكلية الطب جامعة سوهاج .

وحضر المؤتمر الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ أمراض القلب بكلية طب سوهاج و الدكتور محمد ابوالقاسم استاذامراض القلب بكلية طب اسيوط والدكتور أحمد فوزي نقيب الاطباء بسوهاج ومدير المستشفيات بالمحافظة .