أسعار فورد فوكاس تتراجع 100 ألف جنيه

أعلنت شركة أوتو جميل، وكيل علامة فورد في مصر، عن أحدث قائمة سعرية للسيارة فورد فوكاس الجديدة "فيس ليفت" موديل ٢٠٢٤ في السوق المحلية والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم. ووفقاً للقائمة السعرية التي أخطرت بها "أوتو جميل"، شبكة موزعيها اليوم، فإن فورد فوكاس "فيس ليفت" موديل ٢٠٢٤، شهدت انخفاضاً في أسعار مختلف الفئات المطروحة بمصر.

مقدار انخفاض أسعار فورد فوكاس

وبلغ مقدار الانخفاض الجديد في أسعار فورد فوكاس نحو ١٠٠ ألف جنيه وذلك بحسب القائمة الجديدة.

5 فئات من فورد فوكاس

وتتوافر السيارة فورد فوكاس الجديدة موديل ٢٠٢٤ في السوق المصرية بـ5 فئات من التجهيزات بضمان 3 سنوات أو 100 ألف كيلومتر، كذلك فإن جميع سيارات فورد فوكاس موديل ٢٠٢٤ معالجة بطبقة نانو سيراميك.

أسعار فورد فوكاس ٢٠٢٤

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية، القائمة السعرية الكاملة لجميع فئات السيارة فورد فوكاس الجديدة "فيس ليفت" موديل ٢٠٢٤.

أسعار فورد فوكاس ٢٠٢٤ فئة Trend 4 dr

- فئة Trend 4 dr انخفضت من مليون و٣٩٠ ألف جنيه لتصبح مليون و٢٩٠ ألف جنيه.

أسعار فورد فوكاس ٢٠٢٤ فئة connected 4dr

- فئة connected 4dr انخفضت من مليون و٤٥٠ ألف جنيه لتصبح مليون و٣٥٠ ألف جنيه.

أسعار فورد فوكاس ٢٠٢٤ فئة connected 5dr

- فئة connected 5dr انخفضت من مليون و٤٢٥ ألف جنيه لتصبح مليون و٣٢٥ ألف جنيه.

أسعار فورد فوكاس ٢٠٢٤فئة titanium 4dr

- فئة titanium 4dr انخفضت من مليون و٤٨٥ ألف جنيه لتصبح مليون مليون و٣٨٥ ألف جنيه.

أسعار فورد فوكاس ٢٠٢٤فئة titanium 5dr

- فئة titanium 5dr انخفضت من مليون و٤٦٥ ألف جنيه لتصبح مليون و٣٦٥ ألف جنيه.

انخفاض أسعار السيارات في مصر

جدير بالذكر أن أسعار السيارات في مصر شهدت تراجعاً كبيراً خلال الأيام الأخيرة عقب قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، وانهيار سعر الدولار في السوق السوداء.

توقف البيع والشراء

وتشهد سوق السيارات في مصر حالة من التقرب انتظاراً لمزيد من الانخفاضات، ما أدى إلى توقف حركة البيع والشراء بمعارض السيارات.