محافظ القليوبية يقود حملة مسائية لإزالة التعديات على أرصفة المُشاه والطريق العام

استجابةً لشكاوى المواطنين ...

قادَّ اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم الثلاثاء حملة مُكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وأرصفة المُشاه التي تتسبب في الإختتاقات المرورية وتُعيق حركة المرور وتُشوه المظهر الحضاري للشوارع، ويُتابع أعمال رفع مستوى النظافة العامة والتجميل بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمه، يُرافقه المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمه، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمه، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمه، واللواء فؤاد الطيب مساعد مدير الأمن وتاهكيد خالد تعلب مدير شرطة المرافق المقدم/ حسام العشيري مدير وحدة شرطة مرافق شبرا الخيمه.

وقد شملت الحملة المرور على عدداً من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامه من بينها محور الفريق العصار، والشارع الجديد، وشارع ترعة الشابوري، وشارع١٣٥، وشارع ١٥مايو، وشارع كرستال عصفور، وإمتداد شارع أحمد عرابي حتى منطقة أم بيومي، ومنطقة مسجد التوحيد.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير( 25) محضر إشغال طريق، و20 محضر بائع متجول بدون ترخيص و40 محضر ازالة فورية اشغال مؤقت و19 محضر ازالة وصلات كهربائية كما تم مصادرة عدد ( 5) موازين من الباعة الجائلين لإفتراشهم الطريق العام، وعدد ( 15) حالة إزاله لوصلات كهربائية مخالفه و10 محاضر ازالة اعلانات مخالفة ، بالإضافة إلى إزالة عدد ( 340) حالة إزالة فورية تنوعت مابين باعة جائلين يفترشون الطُرقات وتند ثابته مخالفه للقانون بالإضافة إلى مصادرة شماسي وعربات كارو وكراسي وأنابيب، وخلال الحملة تم رفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق، وإخلاء الشوارع من الباعه الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

وخلال الحملة تم ازالة الباعة الجائلين بتلك الشوارع ومصادرة الاشغالات الموجوده وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات المُتتالية لمحافظ القليوبية للقضاء على العشوائيات وتحسين مستوى النظافة العامة على مستوى المحافظة، ولإزالة الإشغالات وتعديات المحال التجارية على أرصفة المارة

وقد شدد"الهجان" على رؤساء الاحياء ونوابهم بضرورة إستمرار التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية كشرطة المرافق ومسؤلي الإشغالات، وإدارة المتابعة، لمواجهة كافة صور الإشغالات التي تعطل حركة السير، علاوة على تكثيف المتابعة والمرور اليومي على كافة الشوارع، لضمان عدم عودة الباعة الجائلين وعدم تعدي أصحاب المحال التجارية على أرصفة المارة، مع إستمرار التنبيه عليهم بالإلتزام بالمساحات المخصصة لهم، موجهاً بتكثيف حملات النظافة بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكد «الهجان» أن هذه الجولة تأتي استجابة لشكاوى عدد من المواطنين من وجود إشغالات، حيث تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، مشيرا إلى استمرار شن حملات لإزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بشوارع المدينة لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، ونقل الباعة الجائلين إلى الأماكن والأسواق المخصصة لهم .

كما تابع "محافظ القليوبية" خلال جولته أعمال رفع مستوى النظافة العامة بإمتداد شارع 15 مايو وشارع 135 وشارع عرابي ووجه المحافظ بإستمرار رفع تراكمات القمامة من نقاط التجمع ونقلها مباشرة إلى المقلب العمومي، مع تفعيل وإنتظام الورديات الليلية لرفع أكبر كميات من القمامة ورفع الأتربة والمخلفات للحفاظ على صحة المواطنين ولخلق بيئة نقية خالية من التلوث وللإرتقاء بمستوى النظافة العامة.

وأكد الهجان علي إهتمامه بالمتابعة الميدانية للإشغالات وتحسين مستوى النظافة العامة من خلال الحملات المكثفة للحفاظ على المظهر الحضاري لكافة مُدن المحافظة ولعدم عرقلة حركة المارة والسيارات، لافتاً إلى أن المحافظة تولي إهتماماً بالغاً للقضاء على ظاهرتي الإشغالات والنظافة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لمواطني القليوبية.