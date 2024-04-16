تعليم قنا تحرز ثلاث مراكز وزارية في مسابقات الصحافة

أعلنت وزارة التربية والتعليم فوز ممثلي مديرية التعليم والتعليم بمحافظة قنا بثلاث مراكز وزارية في مسابقات إدارة الصحافة والإعلام ، حيث أعلنت الوزارة حصول مدرسة الشيخ حاكم الإعدادية التابعة لإدارة نقادة التعليمية على المركز الأول في مسابقة القصة القصيرة ، و فوز مدرسة البنات الإعدادية التابعة لإدارة فرشوط التعليمية بالمركز الثاني في مسابقة الحديث الصحفي ، وكذلك أعلن حصول مدرسة نقادة الثانوية التجارية بنات على المركز الثالث في منافسات الإذاعة المدرسية .

وهنأ الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا المدارس الفائزة ، وأثنى على تفوق الطلاب والطالبات و تميزهم بمعاونة التوجيه الفني إلى حد اكتساح ثلاث مراكز متقدمة وزارياً في المنافسات التي تأهلت إليها المدارس عقب فوزها على مستوى المديرية بناء على ترشيح توجيه عام الصحافة المدرسية والإعلام التربوي بقيادة محمود مرغني احمد الموجه العام للصحافة وإشراف صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشئون التربوية .

واشاد بتفعيل الأنشطة التربوية والصحافة والإذاعة خلال العام الدراسي الحالي لافتاً أنها تغرس في الطالب روح البحث والتنقيب عن الخبر، وأيضاً تزوده بالجديد في الحياة اليومية وتدفع الطالب إلى المشاركة في الأحداث ، وتعلمه كيفية التعامل مع الحياة الاجتماعية والتربوية، فيصبح على علم ودراية بقضايا المجتمع وقد يسهم في حلها ، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بتنظيم المسابقات التي تثري عقلية الطلاب وتحفزهم نحو الاطلاع والاستعداد لشتى منافسات الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والتي تشرف عليها الإدارة المركزية للأنشطة التربوية.

واستقبل الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بمكتبه اليوم السير كاترين ثروت مدير مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات الخاصة بقنا والسير عواطف للتهنئة بعيد الفطر المبارك .

ووجه مدير تعليم قنا شكره إلى السير كاترين وإدارة مدرسة الراهبات مثمنا اللفتة الطيبة التي تقوي الروابط بين أبناء الوطن الواحد .

وأثنى السيد على دور مدرسة الراهبات كإحدى المدارس الخاصة التي تسهم في تحسين مسيرة العملية التعليمية بقنا.

حضر زيارة كلآ من اسماعيل عبد المنعم مدير إدارة التعليم الخاص و أسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام .