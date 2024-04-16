ابنة قنا مريم بطرس سابع الجمهورية في مسابقة "مصر في عيون أبنائها"

حققت مريم بطرس نعيم الطالبة بمدرسة نقادة الثانوية بنات بمحافظة قنا، المركز السابع على مستوى الجمهورية في مسابقة “مصر في عيون أبنائها”، وذلك نتيجة المسابقة التي اعلنها مدير تنمية مادة التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم.

وهنأ الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الطالبة مريم وأسرتها، ووجه الشكر إلى صابر زيان مدير عام الأنشطة التربوية والاستاذة هانم محمود موجه عام التربية الفنية وأعضاء التوجيه الفني وأخصائيو التربية الفنية بالمدرسة لدعمهم موهبة مريم وتشجيعها لخوض منافسات المسابقة بالوزارة.

وأثنى السيد على فكرة المسابقة التي تتوافق واستراتيجية الوزارة في تنمية قدرات الطلاب والطالبات الموهوبين فنيا و تشجعهم على الابتكار والتخيل لمصر الحديثة ، وتعاونهم في رسم لوحات فنية تعبر عن رؤيتهم للمستقبل وما يتمنونه لوطنهم.

كما استقبل الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بمكتبه اليوم السير كاترين ثروت مدير مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات الخاصة بقنا والسير عواطف للتهنئة بعيد الفطر المبارك .

ووجه مدير تعليم قنا شكره إلى السير كاترين وإدارة مدرسة الراهبات مثمنا اللفتة الطيبة التي تقوي الروابط بين أبناء الوطن الواحد .

وأثنى السيد على دور مدرسة الراهبات كإحدى المدارس الخاصة التي تسهم في تحسين مسيرة العملية التعليمية بقنا .

حضر الزيارة اسماعيل عبد المنعم مدير إدارة التعليم الخاص و أسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام .

من ناحية أخرى، اعتمد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادات العامة في ضوء القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ، وفي إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا .

وتقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الاول الثانوي اعتبارا من ٨ /٥ وحتى الاربعاء ٢٢ /٥ ، وامتحانات الصف الثاني الثانوي اعتبارا من الخميس ٩ /٥ وحتى الخميس ٢٣ /٥ .

وامتحانات الصف الاول والثاني الاعدادي من الاربعاء ٨ /٥ إلى الاحد ١٢/ ٥ .

بينما تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية للتعليم العام والرسمي لغات و المهني والدمج اعتبارا من السبت ١٨ /٥ وحتى الخميس ٢٣ / ٥ /٢٠٢٤ .

ويمتحن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي اعتبارا من ١٣ /٥ وحتى الخميس ١٦ /٥ ، بينما يستهل طلاب الصف السادس امتحاناتهم يوم الاربعاء ٨/ ٥ إلى يوم الاحد ١٢/ ٥ .