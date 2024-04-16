قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة عاملة بجامعة جنوب الوادي بالأشغال الشاقة المؤبدة، بتهمة قتل زوجها ذبحا ووضعه داخل جوالة بدائرة قسم شرطة قنا.

قتلته ووضعت رأسه في شوال .. المؤبد لقاتلة زوجها في قنا

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر من عام 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمة نصرة.م.خ.ش، تبلغ من العمر 56 عاما، عاملة خدمات بجامعة جنوب الوادي، تهمة قتل زوجها حسين محمد حسين محمود، بسبب خلافات أسرية، بدائرة قسم شرطة قنا.

وكشفت التحقيقات أن خلافات أسرية نشبت بين المتهمة وزوجها بسبب عدم إنفاقه عليها وضربها وسرقة أموالها وتعاطي المخدرات، وفي يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهما حاول المجني عليه التعدي عليها بسكين، إلا أنها تمكنت من أخذها منه ونحرته بآلة حادة، سكين، ثم وضعته في جوال وأبلغت جيرانها بالواقعة وإبلاغ الشرطة التي انتقلت على الفور إلى موقع الحادث.

جرى ضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهمة بالسجن المؤبد.

شاب ينهي حياته شنقا في قنا

كما أقدم شاب على إنهاء حياته شنقا، اليوم الأربعاء، بحبل في مروحة السقف بقرية قصر الصياد التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

وتلقى مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بورود بلاغا بالعثور على جثة شاب مشنوقا بحبل في مروحة سقف بقرية قصر الصياد بمركز نجع حمادي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة أحمد.ه.ا، يبلغ من العمر 36 عاما، بعدما أنهى حياته شنقا بحبل في مروحة السقف بقرية قصر الصياد بمركز نجع حمادي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

مصرع شخص داخل حريق عقار بالموسكي

كما لقي شخص مصرعه في حريق اندلع بعقار بحارة الفوطية المتفرعة من شارع الجمهورية بدائرة قسم شرطة الموسكي، وتم السيطرة على الحريق وجارٍ الانتهاء من عملية تبريد المكان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بعدد 4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لإحكام السيطرة عليه ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قوات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق بأحد المنازل بحارة الفوطية المتفرعة من شارع الجمهورية بدائرة قسم شرطة الموسكي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى موقع الحريق، وتبين أن الحريق اندلع بمنور أحد العقارات وتم السيطرة عليه والعمل تبريد.

وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل جثمان المتوفى إلى مشرحة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن.