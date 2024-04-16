أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بسرقة الدراجات النارية في مدينة 15 مايو جنوب القاهرة، 4 أيام على ذمة التهم الموجهة إليه .

حبس المتهم بسرقة الدراجات النارية في مدينة 15 مايو

وكشف المتهم عن أنه نجح في سرقة 4 دراجات نارية، وكشف أن تنفيذ تلك الجرائم جاء بطريقة توصيل الأسلاك، كما عثر بحوزته على فرد خرطوش.

وكشف المتهم قيامه ببيع تلك الدراجات النارية المسروقة، لعميله سيء النية في نطاق محافظة الجيزة، وألقي القبض عليه وأيد أقوال المتهم الأول.

كان اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطارا من اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بضبط مسجل خطر مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو لقيامه بسرقة 4 دراجات نارية بأسلوب توصيل الأسلاك وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار وعميله سيئ النية).

وتحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حبس 4 لصوص لاتهامهم بسرقة 349 ألف جنيه من خزينة مدرسة خاصة بالمقطم

كما امرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، بحبس 4 لصوص لاتهامهم بسرقة 349 ألف جنيه من خزينة مدرسة خاصة بمنطقة المقطم، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وتلقى مدير مباحث القاهرة إخطارا من رئيس مباحث المقطم مفاده تلقيه بلاغا من “أحمد. ن”، 32 سنة صيدلي حر وشريك بمدرسة لغات بالهضبة الوسطى بالمقطم مفاده سرقة مبلغ مالي وقدره 349 ألف جنيه من داخل خزينة المدرسة

وبالانتقال والفحص تحت قيادة معاون مباحث قسم شرطة المقطم، تبين وجود كسر وتلفيات بباب الخزينة الحديدية باستخدام “أجنة حديد وشاكوش”.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة “أحمد. م”، فرد شرطة بالمعاش ويعمل حاليا فرد أمن وضبط بحوزته مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، و"محمد. ف"، 30 سنة عاطل، وضبط بحوزته 80 ألف جنيه، وسلاح ناري فرد خرطوش و"أجنه وشاكوش"، و"أشرف. م"، 33 سنة عاطل، وضبط بحوزته 80 ألف جنيه، و"عبد الفتاح. ا"، سمسار عقارات وضبط بحوزته مبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وسرقة المبلغ المالي من داخل الخزينة. وتحرر المحضر رقم 5610 لسنة 2024 جنح المقطم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.