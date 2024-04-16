بسبب حلق ذهب.. إحالة أوراق حلاق ونجار قتلا مسنة للمفتي

قضت محكمة جنايات أسيوط، بإحالة أوراق حلاق ونجار لفضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى بشأن إعدامها ، لإدانتهما بـ قتل مسنة لسرقة قرطها الذهبى.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام عبد الشكور وحسن سعيد داود، وأمانة سر زكريا حافظ ولؤي بهي الدين ومحمد علاء.

إحالة أوراق حلاق ونجار قتلوا مسنة للمفتي

كان قسم شرطة أول أسيوط تلقى بلاغًا من “أحمد. ع” 43 عاما مدير مدرسة، بأنه أثناء تواجده بمسكنه سمع صرخات استغاثة من والدته “صفية. م. ج ” 78 عاما مقيمة بالطابق الأرضي بنفس المنزل، وعندما نزل إليها وجدها ملقاة على سريها وبها عدة طعنات نافذة والتي أودت بحياتها.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث التى وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة “حسن. أ. س” 32 عاما نجار، و"عادل. م. ع" 26 عاما حلاق وسبق اتهامهما فى قضايا متنوعة.

وكشفت التحريات بأن المتهمين يقومون بتعاطي والاتجار في المواد المخدرة، واتفقا فيما بينهما على سرقة المجني عليها كونها مقيمة بمفردها في مسكنها، وقام المتهمان بالتسلل إلى مسكنها ودخول غرفة نومها، والبحث عن أموال لسرقتها ولم يجدا أموال ووجدا المجني عليها نائمة على كنبه بالغرفة، فقاما بالتوجه ناحيتها بعد أن شاهدا حلقا ذهبيا في أذنها، وعندما حاولا سرقة الحلق من أذنها فشعرت بهما وصرخت للاستغاثة فقام أحدهما بكتم أنفاسها وقام الآخر بتسديد عدة طعنات نافذة في ظهرها ورقبتها، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين وأمرت النيابة بحبسهما وإحالتهما للمحاكمة.

ومن جهة اخرى قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المؤبد لبائع لاتهامه بقتل مواطن لخلافات بينهما على أولوية البيع بمنطقة المرج.

المؤبد لبائع لاتهامه بقتل مواطن لخلافات بينهما على أولوية البيع بالمرج

وجاء في أمر إحالة أن المتهم س.م قتل بائع يدعي ج.ط بمشاجرة في المرج لخلافات بينهما واستغل المتهم تواجد المجني عليه بمفرده وذهب إليه وبداخله الانتقام والتخلص منه وعقب رؤيته تشاجر مع المجني عليه، وأخرج من ملابسه مطواة ودفعها نحو المجني عليه ليسدد في قلبه عدة طعنات تسببت في وفاته بالحال.

وكان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا من احدي اهالي المنطقة يفيد في سقوط بائع داخل محل عمله إثر مشاجرة بينه وبين بائع آخر، وعلي الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى محل البلاغ وعثرت على جثة بائع.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بضبط المتهم وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وتم حرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات التي احالته محكمة الجنايات التي اصدرت حكمها في مسبق.