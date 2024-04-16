تامر حبيب عن مسلسل الحشاشين: عيدت مع حسن الصباح

حرص السيناريست تامر حبيب، على الاشادة بمسلسل الحشاشين الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان المنقضي 2024، حيث نشر بوستر المسلسل عبر حسابه على "فيس بوك"، معلقًا عليه: "كنت مقرر من الأول إني هحوش الفرجة لبعد رمضان، عشان كنت عارف إن ده مسلسل موضوعه ثقيل وكنت عايز أشوف حلقاته ورا بعض من غير ما أُجبر أني أفضل مستني حلقة بكرة، وقد كان".

وتابع: "عيدت مع حسن الصباح وأتباعه وأعوانه وأعدائه ومريديه وكارهيه وظللت وسطهم لمدة أربعة أيام بالتمام والكمال، أربعة أيام ممتعة وشيقة ومتقنة ومرهقة".

كما وجه الشكر إلى صناع العمل قائلاً: "شكرًا يا طاقم هذا العمل ذو العيار الثقيل أمام وخلف الكاميرا، شكرًا علي كل المجهود المبذول بإخلاص، أنا بجد مش عايز أذكر أسماء علشان انتوا كتير جدًا، انتوا جيش مجهز بعناية من الموهوبين المخلصين، كل واحد فيكم قدر يمتعني بشدة، مبروك علينا كلنا عمل فني تاريخي مشرف ويرفع الرأس".

مسلسل "الحشاشين" من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات دراما رمضان 2024.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.