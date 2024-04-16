القطن المصري.. مصدر دخل قومي مهم يُعاد إحياؤه

أكد الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، على أهمية القطن كونه مصدر دخل قومي هام لمصر، خاصة فيما يتعلق بالنقد الأجنبي.

تحديات القطن المصري

وأشار الصياد خلال مناقشة دراسة حول تحديات القطن المصري إلى أهمية هذه الدراسة وتقرير اللجنة الواقعي الذي أوضح التحديات والأسباب التي أدت لتراجع زراعة هذا المحصول.

وأوضح الصياد أن الحكومة ستأخذ بتوصيات الدراسة في الخطط التنفيذية التي يتم العمل عليها حالياً من أجل النهوض بصناعة القطن وتحقيق عائد اقتصادي كبير.

وذكر الصياد أن الحكومة ستقوم بالاستفادة الكاملة من التوصيات الواردة بدراسة زراعة القطن، وأنها تقوم بإجراءات من أجل تحسين زراعة القطن وعودته لسابق عهده.

تحقيق عائد اقتصادي

وشدد الصياد على ضرورة تحقيق عائد اقتصادي للدولة والفلاح من زراعة القطن، وضرورة وجود قيمة مضافة.

وأشار الصياد إلى أن الحكومة قامت بإجراءات لزيادة القيمة المضافة للقطن من خلال إقامة وتطوير مصانع، وأن هناك 4 مجالات رئيسية يمكن الاستفادة من القطن فيها: الزيوت، المنسوجات، الغزل والنسيج، وغيرها.

توصيات ومقترحات مجلس الشيوخ

وأكد الصياد أن الحكومة تقدر توصيات ومقترحات مجلس الشيوخ، وستأخذ بها في الإجراءات والخطط التنفيذية التي يتم العمل عليها حالياً، لتحسين الأداء الحكومي والنهوض بزراعة القطن وتحقيق العائد الاقتصادي منها.