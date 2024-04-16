لقي شاب حتفه، إثر سقوطه من الطابق الـ11 بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي توالت التحقيق .

مصرع سوداني سقط من الطابق الـ11 في البساتين

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من غرفة العمليات يفيد بسقوط شخص من أعلى برج سكني، وعلى الفور انتقل رجال المباحث برفقه سيارة إسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع سوداني الجنسية إثر سقوطه من الطابق الـ 11.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

الحبس سنة لـ عامل خردة لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بالجيزة

كما عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عامل خردة بالحبس سنة، لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة الجيزة.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم «ش. م» 32 سنة، عامل خردة، أحرز بقصد الاتجار مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، كما أحرز فرد خرطوش غير مرخص بقصد الدفاع عن تجارته.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن معلومات وردت إلى قسم أبوالنمرس، تفيد باتجار المتهم في المواد المخدرة واحرازه سلاح نارى، فتوجهت قوة أمنية لمكان تواجده وبالوصول تبين أن المتهم محرزا سلاح نارى «فرد خرطوش» وبتفتيشه عثر على 4 أكياس بداخلهم مخدر الهيروين ومبلغ مالى.

الداخلية .. كشف ملابسات مشاجرة المطرية

وفي واقعة اخري ؛ كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن وقوع مشاجرة ومصابين المطرية وضبط مرتكبي الواقعة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه تلقي قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عامل بتضرره من 3 أشخاص "من أقاربه"؛ لتعديهم عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات عائلية فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالتعدي على المبلغ وأحد أقاربه سائق " القائم على النشر"؛ مما أسفر عن إصابته، إلا أنه لم يقم بتحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة