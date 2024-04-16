محافظ الدقهلية يقدم التهنئة لنيافة الانبا إكسيوس الاسقف الجديد لابراشية المنصورة

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم بزيارة مطرانية الاقباط بالمنصورة لتقديم التهنئة لنيافة الانبا إكسيوس بمناسبة تجليسه علي كرسي ابراشية المنصورة وتوابعها خلفا لنيافة الأنبا داوود اسقف المنصورة وتوابعها سابقا وذلك بحضور النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ والمحاسب احمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة.

وأكد "مختار"خلال الزيارة ان مصر دائما وابدا مسلمين ومسيحيين أرض المحبة والسلام للجميع منذ فجر التاريخ حين شيدت حضارتها التي مازالت خالدة حتى اليوم وستظل خالدة على مر العصور مشيرا الي ان مصر ستظل قوية شامخة أمد الدهر بأبنائها الأوفياء الذين ضربوا للعالم اروع الأمثلة في الانتماء للوطن.

ومن جانبه اعرب نيافة الانبا إكسيوس عن شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية وعن سعادته بوجوده في محافظة الدقهلية مشيرا الي ان الدقهلية من المحافظات العريقه التي قدمت لمصر العديد من الأعلام في شتي المجالات الفكرية والدينية والفنية والأدبية,