أستاذ علاقات دولية: الضربات الإيرانية أعادت الحياة لنتنياهو

علق الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، عن تأثر إسرائيل بالضربة الإيرانية الأخيرة، مشددًا على أن الضربات الإيرانية لم تؤثر على إسرائيل بل بالعكس أضرت بالقضية الفلسطينية والمجتمع الدولي، موضحًا أن الجانب الإسرائيلي سيستغل الأحداث الحالية في إعادة ترتيب صفوفه.

وأشار "فارس"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية "الحياة"، إلى أن إسرائيل ستستغل هذه الضربات من أجل كسب دعم المجتمع الدولي، مؤكدًا أن الضربات الإيرانية أعادت الحياة لبنيامين نتنياهو من خلال كسب الدعم الغربي من جديد.

وشدد على أن إسرائيل تعلم كل شيء عن الصواريخ الإيرانية قبل إرسالها، موضحًا أن بنيامين نتنياهو يسعى لإخراج قطاع غزة وما يدور فيها من التصعيد الذي تشهده المنطقة.

وأوضح أن إسرائيل تسعى بكل الطرق لتوسيع دائرة الحرب في المنطقة، وهذا ما يريده بنيامين نتنياهو.

وتتوالى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول الرد على القصف الإيراني الذي استهدف إسرائيل، مساء السبت الماضي، في ذات الوقت الذي تحذر فيه إيران مما وصفته بـ"مغامرة جديدة" لإسرائيل، وتؤكد أن ردها سيكون سريعا وقويا.

وزار رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية، التي قصفتها إيران بعدة صواريخ، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين.

وقال هليفي خلال زيارته للقاعدة: "الجيش الإسرائيلي سيرد على الصواريخ الإيرانية التي قصفت أراضي إسرائيل".

وعقدت حكومة الحرب الإسرائيلية اجتماعا لبحث الخيارات المتاحة للرد على إيران، وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام واشنطن بأمن إسرائيل بشكل كامل، بينما حذرت طهران الولايات المتحدة من الدخول في الصراع.

وكانت إسرائيل قد هاجمت قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري، وهو الهجوم الذي تعهدت إيران بالرد عليه في الوقت المناسب.

