حملات كبرى لتحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية بالغربية

نفذ عادل عبد العزيز وكيل الوزارة- مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية ويرافقه الدكتورة ايناس سيف مدير عام الوقايه بتفقد أعمال القافله البيطرية المجانيه والتي أقيمت بقرية كفر كلا الباب - وعزبة الخطيب مركز السنطه تنسيقا

بالتعاون بين المديريه وقطاع شئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والهيئه العامة للخدمات البيطريه.

وبمشاركة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات من ديوان عام المديريه ( إداره الرعاية والعلاج وادارتي التلقيح الإصطناعي والتناسليات ) و أطباء الإدارة البيطرية بمركز السنطه برئاسة الدكتور عماد عواجه مدير اداره السنطه البيطرية

وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير معالي وزير الزراعه وإستصلاح الأراضي و بمتابعة الدكتور طارق راشد رحمي معالي محافظ الغربيه واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إداره الهيئه العامة للخدمات البيطريه

ومن المعروف ان الخدمات المقدمة في القافله منها خدمات الكشف والعلاج ، الفحص التناسلي لإناث الحيوانات الوارده بإستخدام أجهزه السونار إلي جانب التوعيه والإرشاد للمربين وأعمال الترقيم والتسجيل وتحصين الحيوانات ضد أمراض الحمي القلاعيه وحمي الوادي المتصدع

و بلغ إجمالي ما تم فحصه من الحيوانات في القافله عدد ١١٥ حيوان و ٨٩٠ طائر.

كما تفقد الدكتور عادل عبد العزيز وكيل الوزارة - مدير المديريه ويرافقة الدكتورة مدير عام الوقايه أعمال لجنة التحصين ضد مرضي الحمى القلاعيه وحمى الوادي المتصدع بقرية عزبه الخطيب مركز السنطة والتي قد بدأت الحمله أعمالها من ١٩/ ٣ ومن المقرر استمرارها لمدة شهر أو لحين استكمال تحصين تعداد الحيوانات بالمحافظة واطمأن علي حسن سير العمل وانتظامه .

و تناشد المديريه المربين و اصحاب الثروه الحيوانيه التعاون مع لجان التحصين لتحصين حيواناتهم لوقايه الثروه الحيوانيه من الأمراض