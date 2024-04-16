الثلاثاء 16 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

اقرأ غدًا بالوفد.. جهود مصرية - روسية لوقف الحرب الإسرائيلية

عدد الوفد
عدد الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "جهود مصرية - روسية لوقف الحرب الإسرائيلية".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ الاتفاق على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية

ـ المخابز تتجاهل خفض أسعار الدقيق

ـ مطالب بضرورة النزول بسعر رغيف الخبز

ـ إسرائيل تؤجل اجتياح رفح الفلسطينية بعد تصاعد حرب التهديدات مع إيران 

ـ مجلس الشيوخ يفتح ملف تحديات القطن

ـ أفراح في الزمالك بعد فك عقدة الـ21 مع الأهلي 

ـ تقرير “هينلي آند بارتنرز” يكشف: مصر في المركز الثاني إفريقيًا في عدد أصحاب الثروات 

ـ "المحلياتط ستتقبل طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء 5 مايو المقبل

مواد متعلقة

اقرأ غدا بالوفد.. مصر تحذر من انفجار المنطقة وتدعو طهران وتل أبيب لضبط النفس

اقرأ بالوفد.. تحولات مالية واسعة لتحسين الخدمات في الجمهورية الجديدة

اقرأ غدا بالوفد.. الإفراج عن سلع بقيمة 8 مليارات دولار

اقرأ غدا بالوفد.. زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية تخفيفا على المواطنين

اقرأ غدًا بالوفد.. السيسي يشدد على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني
الجريدة الورقية