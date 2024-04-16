اقرأ غدًا بالوفد.. جهود مصرية - روسية لوقف الحرب الإسرائيلية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "جهود مصرية - روسية لوقف الحرب الإسرائيلية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ الاتفاق على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية

ـ المخابز تتجاهل خفض أسعار الدقيق

ـ مطالب بضرورة النزول بسعر رغيف الخبز

ـ إسرائيل تؤجل اجتياح رفح الفلسطينية بعد تصاعد حرب التهديدات مع إيران

ـ مجلس الشيوخ يفتح ملف تحديات القطن

ـ أفراح في الزمالك بعد فك عقدة الـ21 مع الأهلي

ـ تقرير “هينلي آند بارتنرز” يكشف: مصر في المركز الثاني إفريقيًا في عدد أصحاب الثروات

ـ "المحلياتط ستتقبل طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء 5 مايو المقبل