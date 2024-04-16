اقرأ غدًا بالوفد.. جهود مصرية - روسية لوقف الحرب الإسرائيلية
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "جهود مصرية - روسية لوقف الحرب الإسرائيلية".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
ـ الاتفاق على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية
ـ المخابز تتجاهل خفض أسعار الدقيق
ـ مطالب بضرورة النزول بسعر رغيف الخبز
ـ إسرائيل تؤجل اجتياح رفح الفلسطينية بعد تصاعد حرب التهديدات مع إيران
ـ مجلس الشيوخ يفتح ملف تحديات القطن
ـ أفراح في الزمالك بعد فك عقدة الـ21 مع الأهلي
ـ تقرير “هينلي آند بارتنرز” يكشف: مصر في المركز الثاني إفريقيًا في عدد أصحاب الثروات
ـ "المحلياتط ستتقبل طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء 5 مايو المقبل