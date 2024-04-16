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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إقبال كبير على معرض خير مزارعنا لأهلينا .. إشادة باستمراره حتى شم النسيم (صور)

معرض خير مزارعنا
معرض خير مزارعنا لأهلينا

شهد معرض خير مزارعنا لأهلينا اقبال كبير من قبل المواطنين لشراء السلع بأسعار مخفضة، والمقام بأرض الصوب الزراعية بمنطقة الدقي.

خير مزارعنا لاهالينا

بناءا على تكليفات القيادة السياسية برفع العبء عن المواطنين ، وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. 

وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويستمر معرض خير مزارعنا لاهالينا في بيع السلع والمنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين حتى عيد شم النسيم وبأسعار مخفضة .

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة انه استعدادا لاحتفال مصر بأعياد شم النسيم سيتم ضخ كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ والأسماك وبيض المائدة بالأسعار التالية:

-الرنجة 120 ج

-الفسيخ 270 

-الاسماك 65 للبلطي الكبير

-اما البلطي متوسط 55 

-والبلطي صغير 45 

-البوري 145

أكد "صالح" أن المفاجأت وهدايا وزارة الزراعة للمواطنين مازالت مستمرة بتقديم عرض ( خمسه بخمسة ) طماطم وجزر وبطاطس وخيار وبرتقال بسعر 5 جنيه لكل صنف واحد،  مشيرا إلى أن أسعار  اللحوم البلدي مستقرة  عند 280 لكيلو اللحوم البلدي والكفته 260 والكبده 250  والدقيق 24 ج والأرز من 27 وحتي 30 للكيلو وكرتونة البيض الأحمر والأبيض ب 140 دعما مباشرا للمواطنين.

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مستشار وزير الزراعة: ضخ كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ والأسماك بأسعار مخفضة

وأضاف "صالح"ان هناك ارتياحا كبيرا  من المواطنين بقرار وزير الزراعة باستمرار عمل المعرض حتى شم النسيم.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الزراعة كان قد افتتح معرض خير مزارعنا لاهالينا قبل بداية شهر رمضان ثم قرر استمراره إلى عيد الفطر ونظرا للاقبال الكبير من المواطنين قرر وزير الزراعة مرة أخرى استمرار المعرض حتى شم النسيم. 

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كما قام وزير الزراعة بتفقد المعرض عدة مرات للاطمئنان على ضخ السلع والالتزام بتخفيضات الاسعار مع جودة المنتجات  والمعرض مقام بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي خلف المركزى الرئيسي للبنك الزراعي.

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