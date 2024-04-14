لا قلق من توفر بذور القطن.. وزارة الزراعة تضمن توفير الكميات الكافية للمساحات المستهدفة

قام الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، يرافقهم الدكتور وليد يحيي وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج، بزيارة محطات غربلة بذور القطن في كفر الشيخ.

شملت الزيارة محطات غربلة بذور صنفي جيزة 94 وجيزة 96، بالإضافة إلى محطة غربلة نزع الزغب.

عمليات الغربلة والتجهيز

اطلع المسؤولون على عمليات الغربلة والتجهيز ونقل البذور للمزارعين، وكما زاروا معامل إدارة فحص واعتماد التقاوى بكفر الشيخ.

أشاد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالعمل وحرص الجميع على العمل بأكثر من وردية وطوال أيام العيد لتجهيز وتعبئة بذور القطن.

أكد الشناوي أن الوزارة ومعهد بحوث القطن جهزا كميات بذور تفوق المساحات المستهدفة، وأن لا توجد مشكلة في توفر البذور.

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تجهيز وتوزيع تقاوى القطن للموسم الجديد، بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالي، في مختلف محافظات الجمهورية.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات، برفع حالة الاستعداد القصوى، للتيسير على المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، لازالة اي معوقات قد تواجههم.

عمليتي الحصاد والتوريد

وشدد القصير على ضرورة تواجد كافة المسئولين المعنيين بالمحافظات بشكل دائم في الحقول، والمتابعة المستمرة وتشكيل غرف عمليات فرعية، تستقبل الشكاوي والاستفسارات الخاصة بالمزارعين، خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

واشار الوزير إلى ان الدولة تقدم كافة أشكال الدعم للمزراعين، وخاصة مزارعي المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، وهو ما تجلى في قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر استلام المحصول الى ٢٠٠٠ جنيه بدلا من ١٦٠٠ جنيه، للاردب، بهدف تشجيع وتحفيز المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجزي.

وفي سياق متصل وبناء على توجيهات وزير الزراعة قام اليوم د انور عيسى رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بمتابعة حصاد القمح في محافظة الفيوم يرافقه المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم وكذلك التوريد المحصول بصوامع طامية حيث توريد اليوم اكثر من ١٠٠٠٠ طن.