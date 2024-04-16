بطولة أفريقيا للطائرة .. دوالا الكاميروني ينتصر على الأمل الجزائري بدور المجموعات

فاز فريق ميناء دوالا الكاميروني على نظيره فريق الأمل الرياضي لمدينة البليدة الجزائري بنتيجة 3/1، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» التي ينظمها الأهلي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

أقيمت المباراة مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ونجح الفريق الكاميروني في تقديم أداء مميز في أغلب أوقات المباراة؛ بفضل الإعداد الجيد والضربات الساحقة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

تقدم فريق ميناء دوالا الكاميروني في الشوط الأول بنتيجة 25 - 20، وواصل تألقه في الشوط الثاني الذي حسمه بنتيجة 25 - 21، قبل أن يعود فريق الأمل الرياضي لمدينة البليدة الجزائري للمباراة بالفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25 - 23، ثم نجح الفريق الكاميروني في حسم المباراة بعد تفوق كامل في الشوط الرابع والذي انتهى لصالحه