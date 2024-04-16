غدًا.. وزير خارجية أرمينيا يقوم بأول زيارة إلى السعودية منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية

يقوم وزير الخارجية الأرميني أرارات ميزويان بزيارة إلى المملكة العربية السعودية يوم غد الأربعاء، حيث من المقرر أن يجتمع خلالها مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال السكرتير الإعلامي بوزارة الخارجية الأرمينية آني باداليان، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية، أن الزيارة تعتبر أول زيارة رفيعة المستوى تنطلق من أرمينيا إلى المملكة العربية السعودية بعد تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعقد كبير الدبلوماسيين الأرمن عددا من الاجتماعات الأخرى مع الشركاء في السعودية.

يُذكر أنه في نوفمبر من العام الماضي، أعلنت أرمينيا توقيع بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بين يريفان والرياض، وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية الأرمينية.

سقوط 15 صاروخًا على الأقل من لبنان على شمال إسرائيل

ذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إن 15 صاروخا على الأقل أطلقوا من لبنان سقطوا في شمال إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن 9 صواريخ سقطت في أماكن مفتوحة في منطقة ميرون في شمال إسرائيل، دون أن تسفر عن إصابات.

وسقطت 6 صواريخ على الأقل في كريات شمونة في الشمال أيضًا، فيما دوت صفارات الإنذار من الصواريخ في الجليل الغربي، حسب الصحيفة.

العاهل الأردني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب على غزة

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله آل الشيخ، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وقيادتيهما، وسبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتم التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب على غزة، التي أدت إلى تصعيد خطير في المنطقة، وأهمية حماية المدنيين، وزيادة المساعدات الإنسانية وإيصالها بشكل مستدام.

وحضر اللقاء، رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، ورئيس مجلس الأردني النواب أحمد الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري.

وزير الخارجية الجزائري يصل نيويورك للمشاركة في سلسلة الاجتماعات الوزارية حول القضية الفلسطينية

وصل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء إلى نيويورك للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات الوزارية حول القضية الفلسطينية، وذلك في إطار الاستحقاق المهم، الذي ينتظر مجلس الأمن بخصوص ملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة.