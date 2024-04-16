تونس تؤكد أهمية العلاقات الراسخة والتعاون مع السعودية

أكد رئيس مجلس وزراء تونس، أحمد الحشّاني، أهمية العلاقات التونسية - السعودية الراسخة بين البلدين، والتعاون الثنائي في شتى الميادين الصحة، الطاقة، الصناعات الدوائية، وتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الرياضي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء التونسي، اليوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر آل سعود بقصر الحكومة بالقصبة، بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال الرياضي الواعد، وتنظيم فعاليات إقليمية وقارية.

وأشار الحشاني إلى ضرورة النهوض بقطاع الرياضات الالكترونية في تونس باعتباره قاطرة مهمة في الديناميكية الاقتصادية المستقبلية، وذلك عبر ما يوفره من سلاسل خلق القيمة ومواطن الشغل لفائدة الشباب.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية بريادة التونسيين وخاصة الشباب منهم في مجال الرياضات الإلكترونية، وذلك لما لديهم من مهارات تقنية، وحس صناعي متميز، وقدرة عالية على الابتكار.

أكد رئيس مجلس وزراء تونس، أحمد الحشّاني، أهمية العلاقات التونسية - السعودية الراسخة بين البلدين، والتعاون الثنائي في شتى الميادين الصحة، الطاقة، الصناعات الدوائية، وتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الرياضي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء التونسي، اليوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر آل سعود بقصر الحكومة بالقصبة، بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال الرياضي الواعد، وتنظيم فعاليات إقليمية وقارية.

وأشار الحشاني إلى ضرورة النهوض بقطاع الرياضات الالكترونية في تونس باعتباره قاطرة مهمة في الديناميكية الاقتصادية المستقبلية، وذلك عبر ما يوفره من سلاسل خلق القيمة ومواطن الشغل لفائدة الشباب.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية بريادة التونسيين وخاصة الشباب منهم في مجال الرياضات الإلكترونية، وذلك لما لديهم من مهارات تقنية، وحس صناعي متميز، وقدرة عالية على الابتكار.

الهند تدعو إلى اتخاذ إجراء حاسم بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي

دعت مندوبة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، روتشيرا كامبوج، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة اتخاذ إجراء حاسم ووضع إطار عمل شامل لإصلاح مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك في كلمة ألقتها المندوبة الهندية خلال الجولة السادسة من المفاوضات بين ممثلي الحكومات بشأن إصلاح مجلس الأمن، وقالت فيها "تؤيد الهند توسيع نطاق عضوية مجلس الأمن على مستوى العضوية الدائمة وغير الدائمة. ونعتقد أن ذلك هو السبيل الوحيد لإجراء إصلاح حقيقى بالمجلس يجعله شرعيا وتمثيليا وفعالاً".

ومضت: "تحتاج الهند إلى مجلس يلبي التنوع الجغرافي والتنموي في الأمم المتحدة، وأن يكون المجلس مكانا للتعبير عن أصوات الدول النامية والمناطق غير الممثلة؛ ومن بينها قارة إفريقيا وقارة أمريكا اللاتينية والأغلبية العريضة في آسيا والمحيط الهادئ، ولذلك فإن مسألة توسيع نطاق العضوية بالمجلس تعتبر مسألة ضرورية".

وأشارت مندوبة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى أن الموقف الهندي يحظى بتأييد أغلبية الدول الأعضاء، وأن هذه حقيقة مسجلة في وثيقة إطار العمل الخاص بمسألة فئات العضوية، وهي وثيقة يرجع تاريخها إلى عام 2015.