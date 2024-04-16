السعودية وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الأمني والاستراتيجي بينهما

بحثث السعودية وباكستان، سبل تعزيز علاقات التعاون المتينة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون الأمني والاستراتيجي بين البلدين؛ بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووفد المملكة رفيع المستوى الذي يضم وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، والمستشار بالديوان الملكي محمد التويجري، وعددٍ من كبار المسؤولين في وزارة الطاقة وصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الثلاثاء، برئيس أركان الجيش في باكستان الفريق أول عاصم منير، وذلك في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

الخارجية السعودية تدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الآن

أكّد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزّة الآن، مشدّداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود لوضع نهاية لمعاناة سكان غزّة.

ودعا وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني في إسلام أباد إلى بذل المزيد من الجهود من أجل التهدئة، مضيفاً "لا نريد مزيداً من النزاع في المنطقة، ويجب أن تكون التهدئة أولوية للجميع".

وأشار بن فرحان إلى أنّ العالم تحرك مع مقتل 7 من عمال الإغاثة في غزّة، بينما يتجاهل لاستشهاد أكثر من 33 ألفاً حتى الآن.

كذلك، قال إنّ موت أهالي غزّة بسبب الجوع يؤكّد أن النظام الدولي فشل بالمطلق في التعامل مع الوضع في القطاع.

ضحايا العدوان الإسرائيلي

هذا وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 33,843 شهيداً و76,575 مصاباً منذ بدء الحرب في الـ7 من أكتوبر 2023، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المزيد من المجازر في اليوم الـ193 من الحرب.