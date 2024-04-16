دوري أبطال أوروبا .. مبابي يقود باريس أمام برشلونة في إياب ربع النهائي

أعلن الجهاز الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي التشكيل الاساسي للاعبيه في مواجهة برشلونة التي تنطلق على ملعب الأخير في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء لحساب إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين والذي أقيم الاسبوع الماضي قد انتهى لصالح الفريق الكتالوني بثلاثيه مقابل هدفين خلال اللقاء الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويمثل باريس سان جيرمان في اللقاء كل من..

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديش

خط الوسط: فابيان رويز - وارن زائير إيمري - فيتور فيريرا فيتينيا

الهجوم: عثمان ديمبيلي - برادلي باركولا - كيليان مبابي