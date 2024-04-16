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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الخميس .. بيراميدز يستأنف تدريباته استعدادا للبنك الأهلي

مران بيراميدز
مران بيراميدز

يستأنف فريق نادي بيراميدز تدريباته بداية من يوم الخميس المقبل، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب لقاء المقاولون العرب.

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مدرب بيراميدز يشكو سوء أرضية ملعب المقاولون

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز منح الفريق راحة سلبية لمدة يومين بعد الفوز على المقاولون بثنائية وليد الكرتي وفيستون ماييلي والابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٣٢ نقطة.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من الخميس على ملعب الدفاع الجوي، استعدادا للقاء البنك الأهلي المحدد له يوم ٢٤ أبريل الجاري على استاد الدفاع الجوي، بعد قرار رابطة الأندية بتأجيل لقاء الزمالك وبيراميدز في وقت سابق.

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