امرت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في منطقة أتريب دائرة قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية، بحالات اختناق نتيجة تسريب غاز داخل منزلهما، وجرى نقلهم فى حالة اختناق شديد إلى مستشفى بنها الجامعى، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين باختناق في تسريب غاز ببنها

وتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور قسم ثان بنها، بورود إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول حالتين اختناق نتيجة تسريب غاز داخل منزلهم فى منطقة أتريب بمدينة بنها وجار تقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

على الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها، والنقيب مصطفى الديب معاون أول مباحث قسم ثان بنها، وبالمعاينة والفحص وتبين إصابة شخصين نتيجة تسريب غاز داخل منزلهم أدى إلى وجود حالة اختناق لهما وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المشدد 3 سنوات لـ موظف لاتهامه بحيازة سلاح نارى بطوخ

كما عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، موظف بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامه بحيازة سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24062 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2850 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "مرشد إ ي"، 54 سنة، موظف، ومقيم مشتهر مركز طوخ - "محافظة القليوبية" لأنه في يوم 21 / 9 / 2023، بدائرة مركز طوخ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش".

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

وأكدت تحريات المباحث بقيادة النقيب "أحمد م ع"، 27 سنة - ومعاون مباحث مركز شرطة طوخ - أنه حال مباشرة مهام عمله تلقى بلاغ من الأهالي مفاده تواجد المتهم محرزاً سلاح ناري فتوجه إلى حيث أيقن تواجده فتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر معه على سلاح ناري فرد خرطوش" وفارغ طلقة خرطوش وبمواجهته أقر بإحرازه بقصد الدفاع عن النفس.