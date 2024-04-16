السجن المشدد لتاجر الكيف بالإسماعيلية

قضت محكمة جنايات الاسماعيلية بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات و100 الف جنية غرامة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محمد فتحى الصواف واحمد حمدى ومصطفي فؤاد

كانت نيابة الاسماعيلية الكلية برئاسة المستشار محمد موسى المحامى العام لنيابات الاسماعيلية

قد احالت المتهم ابراهيم عوده سلام سليمان - محبوس 33 ينة عاطل مقيم جمعية العاشر من رمضان -

لأنه في دائرة مركز الاسماعيلية حاز بقصد الاتجار كمية من الحشيش

وبندقية آلية ، وطبنجة وحوالي 123 طلقة نارية كما تم ضبطة وبحوزتة تليسكوب وبندقية ضغط هواء

واكدت تحريات المقدمين أحمد مدحت المحمدي وعلدالرحمن الجناينى مفتشين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة سيناء، الشمالية بالإسماعيلية ،

أنهما انتقلا والقوات المرافقة لتنفيذ اذن النيابة العامة لضبط المتهم

وأكدت التحريات اتجارة في المواد المخدرة وكان المتهم يستقل السيارة المملوكة لشقيقه - فضبطه وبتفتيشه عثر بطيات ملابسه على هاتف محمول

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على مبلغ نقدى كبير و بندقية آلية بداخلها 23 طلقة نارية وكيس بلاستيكي يحوي أربع خزائن بداخل كلاً منها 25 طلقة بإجمالي ، مائة طلقة نارية كما عثر على

سلاح ناري آخرد مسدس ، بداخلة 10 طلقات نارية وخزينتين مما تستخدما على ذات السلاح بداخل كل منهما 10 طلقات وكيس بلاستيكي بداخله أربعين طلقة نارية مما تستخدم على السلاح الناري بضغط هواء مثبت عليها أحد أجزاء السلاح الرئيسية تليسكوب ، كما عثر على كيس بلاستيكي يحوي عشرين قطعة لمادة تشبه جوهر الحشيش المخدر وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة للإتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن تجارته والمبلغ المالي حصيلته والهاتف للتواصل مع عملائه والسيارة لترويج المواد المخدرة المضبوطة