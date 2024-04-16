عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، موظف بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامه بحيازة سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

المشدد 3 سنوات لـ موظف لاتهامه بحيازة سلاح نارى بطوخ

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24062 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2850 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "مرشد إ ي"، 54 سنة، موظف، ومقيم مشتهر مركز طوخ - "محافظة القليوبية" لأنه في يوم 21 / 9 / 2023، بدائرة مركز طوخ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش".

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

وأكدت تحريات المباحث بقيادة النقيب "أحمد م ع"، 27 سنة - ومعاون مباحث مركز شرطة طوخ - أنه حال مباشرة مهام عمله تلقى بلاغ من الأهالي مفاده تواجد المتهم محرزاً سلاح ناري فتوجه إلى حيث أيقن تواجده فتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر معه على سلاح ناري فرد خرطوش" وفارغ طلقة خرطوش وبمواجهته أقر بإحرازه بقصد الدفاع عن النفس.

11 يونيو.. محاكمة شخصين لاتهامهم بقتل شخص بسبب خلافات بالقناطر الخيرية

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، محاكمة شخصين، لاتهامهم بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة 11 يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17492 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1327 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عمرو ع ع"، 37 سنة، سائق، مقيم عزبة شرارة أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، و"أحمد م س"، 32 سنة، بدون عمل، مقيم أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، أنهما في يوم 8/2/2022، قتلا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد عبد الحليم عبد الرحمن، بأنه إثر خلافات سابقة فيما بينهما بيتا النية وعقدا العزم المصمم علي قتله وأعدا لهذا الغرض سلاح أبيض مطواة، وتوجها إلى مسكنه وما أن ظفرا به حتى سدد له الأول طعنة قسية مستخدما السلاح المار بيانه استقرت بصدره قاصد إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تضمن أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرز صلاح أبيض - مطواة - دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.

وأكدت تحريات مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، أنه على إثر خلف مالي سابق بين المتهمان والمجني عليه استدرجوه خارج المنزل وتعديا عليه بسلاح أبيض مطواة محدثين إصابته التي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه وأنه نفاذا لقرار النيابة العامة تمكن من ضبطهما وبمواجهتهما أقرا له بارتكاب الواقعة.