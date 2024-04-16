مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا يسعى برشلونة إلى حجز مكانه في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2018-19 عندما يستقبل باريس سان جيرمان مساء الثلاثاء.

سيحقق فريق تشافي أفضلية ضئيلة في مباراة الإياب من ربع النهائي على ملعب إستادي أوليمبيك لويس كومبانيز، بعد أن حقق فوزاً بنتيجة 3-2 في مباراة الذهاب في العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي.

كان أداء برشلونة منذ إعلان تشافي أنه سيترك منصبه كمدرب للفريق هذا الصيف ممتازًا، حيث خاض 13 مباراة دون هزيمة في جميع المسابقات، وسجل 10 انتصارات في هذه العملية.

لا يزال المسؤولون عن الفريق الكتالوني يأملون في إقناع تشافي بالبقاء بعد نهاية الموسم، لكن لاعب خط الوسط الأسطوري السابق يواصل الإصرار على أنه سيغادر؛ في الوقت الحالي، ينصب التركيز على بقية الموسم، حيث يتنافس برشلونة على لقبين.

كان رافينيا نجم العرض في باريس في مباراة الذهاب، حيث سجل هدفين، بينما سجل أندرياس كريستنسن هدف الفوز في الدقيقة 77، لذا سيدخل برشلونة هذه المباراة بميزة 3-2.

مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

تم إقصاء الفريق الكاتالوني بشكل لا يصدق من دور المجموعات في كل من بطولتي دوري أبطال أوروبا 2021-22 و2022-23، بينما لم يتأهل إلى الدور ربع النهائي منذ 2018-19، عندما خسر أمام ليفربول في الدور ربع النهائي. وآخر ظهور لهم كان في عام 2015، عندما تغلبوا على يوفنتوس ليفوزوا باللقب.

مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

يتصدر برشلونة المواجهة الشاملة ضد باريس سان جيرمان، حيث حقق ستة انتصارات مقابل أربعة للفريق الفرنسي، لكنهم تعرضوا لخسارة 4-1 على أرضهم أمام عمالقة العاصمة في مباراة الذهاب في دور الـ16 في فبراير 2021.

سيدخل فريق تشافي هذه المباراة بعد فوزه 1-0 على قادس في الدوري الإسباني يوم السبت، وقد انتصروا في كل من آخر أربع مباريات لهم في الدوري؛ لكن ريال مدريد يتفوق بفارق ثماني نقاط على برشلونة صاحب المركز الثاني في القمة قبل الكلاسيكو نهاية الأسبوع المقبل.

في هذه الأثناء، لم يلعب باريس سان جيرمان منذ مباراة الذهاب، حيث جاءت آخر مباراة له في الدوري الفرنسي على أرضه أمام كليرمون في 6 أبريل، حيث تقاسم النقاط بالتعادل 1-1، مما تركه بفارق 10 نقاط في صدارة الترتيب . طاولة .

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ما لم يحدث شيء غير عادي، سيتم تأمين بطولة دوري الدرجة الأولى الفرنسي هذا الموسم، لكن دوري أبطال أوروبا هو الكأس التي يريدها هذا النادي حقًا، وستكون قصة إذا تمكن كيليان مبابي من مساعدة الفريق على الفوز بالمسابقة كهدية فراق. .

وكان فريق لويس إنريكي بعيدًا عن الإقناع في دور المجموعات بالمسابقة، إذ حصل على ثماني نقاط فقط من مبارياته الست، لكنه تمكن من احتلال المركز الثاني خلف بوروسيا دورتموند، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على ريال سوسيداد 4-1 في الجولة. من 16.

وتواجد باريس سان جيرمان آخر مرة في الدور نصف النهائي في موسم 2020-21، بينما وصل إلى النهائي في 2019-20، لكن اثنتين من بطولاته الثلاث الأخيرة انتهتا في دور الـ16.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024؟

قناة "beIN Sports HD 1" متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

من معلق مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024؟

يتولى المعلق حسن العيدروس مهمة التعليق على مجريات مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان من خلال الاشتراك في المنصة الإعلامية لشبكة بي إن سبورتس، تطبيق "تود"، أو من خلال الاشتراك في خدمة "بي إن كونكت".

متى موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024؟

تقام مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان مساء الثلاثاء 16 أبريل/نيسان 2024، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي بمدينة برشلونة الإسبانية.

سيكون فريق العاصمة على دراية بحجم المهمة التي تواجههم أمام برشلونة المتألق، ولكن هذا هو الجانب من القرعة التي كان كلا الجانبين يرغبان في التواجد فيها، حيث سيواجه الفائز إما أتلتيكو مدريد أو أتلتيكو مدريد. بوروسيا دورتموند للحصول على مكان في النهائي.

ويظل برشلونة بدون خدمات جافي وأليخاندرو بالدي بسبب الإصابات الطويلة، ولن يكون أي من اللاعبين متاحًا للاختيار حتى الموسم المقبل.

ولم يبلغ الفريق الكتالوني عن أي مخاوف أخرى تتعلق باللياقة البدنية، وسيتم تعزيز الفريق بعودة جواو كانسيلو وإنيجو مارتينيز وروبرت ليفاندوفسكي ، الذين تم إيقافهم جميعًا أمام قادس في الدوري.

ومع ذلك، فإن برشلونة لديه لاعبين محظورين لهذه المسابقة، حيث حصل كريستنسن وسيرجي روبرتو على بطاقات صفراء بارزة في مباراة الذهاب في باريس الأسبوع الماضي.

شارك بيدري كبديل في آخر مباراتين للفريق بعد تعافيه من إصابة في الفخذ وهو الآن في التشكيلة الأساسية، في حين منالمقرر أيضًا أن يشارك المراهقان المتميزان باو كوبارسي ولامين يامال في التشكيلة الأساسية.

أما بالنسبة لباريس سان جيرمان، فلا يزال بريسنيل كيمبيمبي ولافين كورزاوا وسيرجيو ريكو على الهامش، بينما سيحتاج نوردي موكيلي إلى تقييم بسبب إصابة في الرأس.

تم إيقاف أشرف حكيمي في مباراة الذهاب، لكنه سيعود إلى الفريق في مركز الظهير الأيمن هنا، بينما يمكن للمدرب إنريكي أيضًا إدخال جونسالو راموس ووارن زائير إيمري في فريقه الأساسي.

سيلعب عثمان ديمبيلي مرة أخرى ضد ناديه السابق، بينما سيسعى مبابي لإضافة المزيد إلى الأهداف الأربعة التي سجلها ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

من المرجح أن يكون ماركو أسينسيو هو اللاعب الذي سيترك الملعب لإفساح المجال لراموس، في حين قد يتم أيضًا تعيين لي كانج إن ونونو مينديز على مقاعد البدلاء في صافرة البداية مساء الثلاثاء.



التشكيلة الأساسية المحتملة لبرشلونة:

تير شتيجن؛ كوندي، أراوجو، كوبارسي، كانسيلو؛ بيدري، جوندوجان، إف دي يونج؛ يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا

التشكيلة الأساسية لباريس سان جيرمان:

دوناروما؛ حكيمي، ماركينيوس، بيرالدو، هيرنانديز؛ زائير إيمري، رويز، فيتينيا؛ ديمبيلي، راموس، مبابي