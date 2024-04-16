تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، محاكمة شخصين، لاتهامهم بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة 11 يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

11 يونيو.. محاكمة شخصين لاتهامهم بقتل شخص بسبب خلافات بالقناطر الخيرية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17492 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1327 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عمرو ع ع"، 37 سنة، سائق، مقيم عزبة شرارة أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، و"أحمد م س"، 32 سنة، بدون عمل، مقيم أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، أنهما في يوم 8/2/2022، قتلا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد عبد الحليم عبد الرحمن، بأنه إثر خلافات سابقة فيما بينهما بيتا النية وعقدا العزم المصمم علي قتله وأعدا لهذا الغرض سلاح أبيض مطواة، وتوجها إلى مسكنه وما أن ظفرا به حتى سدد له الأول طعنة قسية مستخدما السلاح المار بيانه استقرت بصدره قاصد إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تضمن أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرز صلاح أبيض - مطواة - دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.

وأكدت تحريات مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، أنه على إثر خلف مالي سابق بين المتهمان والمجني عليه استدرجوه خارج المنزل وتعديا عليه بسلاح أبيض مطواة محدثين إصابته التي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه وأنه نفاذا لقرار النيابة العامة تمكن من ضبطهما وبمواجهتهما أقرا له بارتكاب الواقعة.

حبس عصابة سرقة أموال المواطنين من أمام ماكينات الصراف الآلى بشبرا الخيمة

وفي واقعة اخري؛ امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس تشكيل عصابي لسرقة المواطنين من أمام ماكينات الصراف الآلى بأسلوب الخطف بدائرة مركز شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد

وفي وقت مسبق ، تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابى لسرقة المواطنين من أمام ماكينات الصراف الآلى بأسلوب الخطف بمحافظة القليوبية.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بلاغا من طالب مقيم بالقاهرة؛ أنه حال قيامه بسحب مبلغ مالى من ماكينة صراف آلى بدائرة القسم، فوجئ بقيام 4 أشخاص يستقلون مركبة "توك توك" بالتوقف بجواره وقام أحدهم بتهديده بسلاح نارى والاستيلاء منه على دراجته النارية وهاتفه المحمول ومبلغ مالى.

وبإجراء التحريات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 عاطلين، سائق مركبة "توك توك" "لإثنين منهم معلومات جنائية" وإعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن الدراجة النارية- الهاتف المحمول- جزء من المبلغ المالى وفرد محلى وطلقات ومركبة "توك توك" المستخدمين فـى الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.