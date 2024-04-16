نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح المؤتمر السنوي الدولي الخامس لقسم الأنف والأذن

افتتح الدكتور محمد عبد المالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم، المؤتمر السنوي الدولي الخامس لقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بنين بأسيوط، والمقام بقاعة المؤتمرات بالكلية خلال الفترة من 16 حتى 17 أبريل " 2024م.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بطب الأزهر بأسيوط، ولفيف من الأطباء بالمستشفيات الجامعية والتأمين الصحي والشرطية.

ورحب نائب رئيس الجامعة بالسادة الحضور، ناقلا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة.

فضل الأزهر كمؤسسة دينية علمية عريقة قد عم سائر بلدان العالم

وأكد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي أن فضل الأزهر كمؤسسة دينية، علمية عريقة قد عمت سائر بلدان العالم وكان لها الفضل في تعليم العديد من سفراء وملوك ورؤساء بعض الدول، وقد اهتم الأزهر بعد التطوير بالعلوم الشرعية وكل العلوم والفنون الإنسانية والتطبيقية خاصة وأن العلم في نظر الإسلام لم يقف عند علوم الدين الشرعية، بل الإسلام حث على طلب شتى العلوم، ورغب فى تحصيلها.

وقال الأستاذ الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب بنين بأسيوط، رئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، إن مثل هذه المؤتمرات تهدف إلى تطوير العملية التعليمية والبحثية في القطاع الطبي بصفة عامة والقطاع الطبي بالأزهر بصفة خاصة والتي تعود بالنفع على المجتمع وتحقيق رعاية طبية أفضل للمواطنين.

يأتي هذا انطلاقا من أهمية المؤتمرات الطبية في الاطلاع على أحدث المستجدات والتطورات ونقل الخبرات وتواصل الأجيال واطلاع الجميع على الجديد في كل التخصصات سواء من حيث طرق العلاج أو التشخيص أو الأدوية الجديدة.

كما أشار الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بطب الأزهر بأسيوط ورئيس المؤتمر- أن المؤتمر يحظى برعاية من الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والأستاذ الدكتور سلامة رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية طب الأزهر بأسيوط، ويشارك في المؤتمر أعضاء هيئة تدريس من جامعة الأزهر بالقاهرة وأسيوط ودمياط ومستشفيات القوات المسلحة والتأمين الصحي والشرطية ويهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والطبية في أمراض الأنف والأذن والحنجرة والتي تعد رسالة كلية الطب منذ نشأتها. كما أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة الموضوعات الحديثة في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وأهم القضايا والمواضيع المتعلقة بالأمراض الأنف والأذن والحنجرة بتفرعاتها وتخصصاتها الدقيقة، كما يدعم ذلك قدرات الأطباء، وإطلاع المهتمين على أحدث المستجدات العلاجية ذات الصلة بهذا التخصص الحيوي الهام.