رئيس جامعة الأزهر يهنئ باحثًا بوركينيًّا لحصوله على الدكتوراه في الأدب

يهنئ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، ومنتسبو كلية اللغة العربية بالقاهرة عميًدًا ووكلاء؛ الباحث "سانكارا علي"، بوركيني الجنسية؛ لحصوله اليوم الإثنين على درجة العالمية (الدكتوراه) في الأدب والنقد من كلية اللغة العربية بالقاهرة.

جاءت الرسالة بعنوان: «الغربة والحنين في شعر الوافدين الأزهريين "دراسة موضوعيَّة فنيَّة».

وضمت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة كلًّا من: الدكتور إبراهيم محمد قاسم، أستاذ الأدب والنقد المتفرغ بكلية اللغة العربية (مشرفًا رئيسًا)، والدكتور السيد أحمد أبو شنب، أستاذ ورئيس قسم الأدب والنقد بالكلية مشرفًا مشاركًا، والدكتور عبادة إبراهيم أحمد، أستاذ الأدب والنقد المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة مناقشًا داخليًّا، والدكتور زهران محمد جبر، أستاذ الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة مقرر اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعة، مناقشًا خارجيًّا.



وقد حصل الباحث بعد مناقشة علنية على درجة العالمية (الدكتوراه) في اللغة العربية، تخصص (الأدب والنقد) بتقدير مرتبة الشرف الأولى، في حضور قنصل "بوركينا فاسو" وعدد من أساتذة الكلية وأصدقاء الباحث من الوافدين والمصريين.

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الطلاب الفائزين بجائزة تمكين الشباب بكليتي التمريض والطب

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى أبنائه الطلاب الذين شاركوا في مسابقة تمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال المجتمعية، وفازوا بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية عن طريق إسهامتهم الفعالة وجهودهم المتميزة في المسابقة الشبابية لطلاب الجامعات المصرية من أجل تمكين الشباب؛ ليكونوا روَّادًا في إيجاد حلول عملية لقضايا السكان والصحة الإنجابية في مصر.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في دعم المبادرة الرئاسية للشباب المصري التي تحمل عنوان: (أنت أقوى من المخدرات).

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى كلية الطب بنين بالقاهرة برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.



كما وجه الشكر والتقدير إلى كلية التمريض برئاسة الدكتورة أمال السباعي، عميدة الكلية، والدكتورة رشا البربري، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته وفخره بتميز أبنائه الطلاب في جميع المجالات العلمية، الأمر الذي يعكس وعي طلاب جامعة الأزهر وإدراكهم التحديات المجتمعية التي تعيق مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م عن طريق البحث العلمي الجاد والفعال، انطلاقًا من أن البحث العلمي هو القاطرة الحقيقة للتنمية ونهضة الوطن.

جامعة الأزهر تفوز بالمركز الرابع في تمكين الشباب ودعم الابتكار

كرم الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية، فريق جامعة الأزهر المشارك في مسابقة مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة؛ لفوزه بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية.

أداء طلاب جامعة الأزهر كان مشرِّفًا

وأعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن أداء طلاب جامعة الأزهر كان مشرِّفًا بفضل دعم وجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، لافتًا إلى أن فريق جامعة الأزهر خاض منافسات قوية مع زملائهم الشباب من مختلف الجامعات المصرية.

وأوضح الشربيني أن المسابقة كانت تهدف إلى تمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال المجتمعية في مجال السكان والصحة الإنجابية باعتبار الزيادة السكانية تحديًا كبيرًا يعيق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.



وأضاف الشربيني أن فريق جامعة الأزهر الذي ضم:

مروة خطاب، هاجر سامي السمان، حسين خطاب،

وإشراف: ابتسام زيدان، من إدارة رعاية الطلاب، قدم فكرة مبادرة متميزة تحت عنوان: (أسرتك أمانة) تقوم على تقديم الخدمات الصحية المرتبطة بتنظيم الأسرة؛ بهدف نشر الوعي والتوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرتها السلبية على خطط وجهود التنمية، وتهدف المبادرة إلى خفض معدلات الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة المرتبطة بتنظيم الأسرة.

وفي الختام تم توجيه الشكر والتقدير لجامعة الأزهر لمساهمتها الفعالة وجهودها المبذولة لتمكين الشباب ليكونوا رواداً في قضايا السكان والصحة الإنجابية في مصر.