الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة المطرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن وقوع مشاجرة ومصابين المطرية وضبط مرتكبي الواقعة.

الداخلية ..كشف ملابسات مشاجرة المطرية

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه تلقي قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عامل بتضرره من 3 أشخاص "من أقاربه"؛ لتعديهم عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات عائلية فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالتعدي على المبلغ وأحد أقاربه سائق " القائم على النشر"؛ مما أسفر عن إصابته، إلا أنه لم يقم بتحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ضبط عصابة سرقة أموال المواطنين من أمام ماكينات الصراف الآلى بأسلوب الخطف

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابى لسرقة المواطنين من أمام ماكينات الصراف الآلى بأسلوب الخطف بمحافظة القليوبية.

تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بلاغا من طالب مقيم بالقاهرة؛ أنه حال قيامه بسحب مبلغ مالى من ماكينة صراف آلى بدائرة القسم، فوجئ بقيام 4 أشخاص يستقلون مركبة "توك توك" بالتوقف بجواره وقام أحدهم بتهديده بسلاح نارى والاستيلاء منه على دراجته النارية وهاتفه المحمول ومبلغ مالى.

وبإجراء التحريات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 عاطلين، سائق مركبة "توك توك" "لإثنين منهم معلومات جنائية" وإعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن الدراجة النارية- الهاتف المحمول- جزء من المبلغ المالى وفرد محلى وطلقات ومركبة "توك توك" المستخدمين فـى الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعاملين لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 15755 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، المقيدة برقم 3602 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "خليل أ س"، 24 سنة - عامل - مقيم شبرا شهاب القناطر الخيرية، و "أحمد م ع"، 24 سنة - عامل، ومقيم شبرا شهاب القناطر الخيرية، لأنهم في يوم 20 / 5 / 2023، بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً (الحشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر "58 طلقة"، مما تستخدم علي السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.

وأكدت تحريات المباحث بقيادة النقيب "كمال إ ك"، 29 سنة - نقيب شرطة ومعاون مباحث مركز القناطر الخيرية، أنه وردت إليه معلومة من أحد مصادره السرية مفادها تواجد المتهمان، فانتقل إلي حيث أيقن تواجدهم وأبصر المتهمان واقفان والمتهم الأول محرزا لحقيبة بداخلها سلاح ناري فتوجه صوبه وضبطه واستخلص الحقيبة منه وعثر بداخلها علي سلاح ناري بندقية آلية، وكذا 25 طلقة من ذات العيار وكذا 8 قطع لجوهر الحشيش المخدر، وكذا كيس من القماش بداخله 23 طلقة من ذات العيار ومبلغ مالي، وكذا 2 هاتف محمول وألقي الثاني لرؤيته الحقيبة وفر هاربا وبتفتيشها عثر بها على قطعة لجوهر الحشيش المخدر، وكذا 12 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، فأقر بإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس وتجارتهم الأئمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم والمبلغ المالي حصيلة الإتجار.