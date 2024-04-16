دول "بريكس" تتفق على زيادة التدفق السياحي.. "الخير جاي لمصر"

تسعى دول مجموعة البريكس إلى زيادة التدفق السياحي بينهم، حيث أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، اليوم، أن التدفق السياحي بين دول مجموعة بريكس قد يزيد بنحو 4 أضعاف مقارنة بعام 2023 ليصل إلى 5 ملايين رحلة بحلول نهاية عام 2024.

وأصدرت بيانا جاء فيه: "وفقًا للتوقعات، بحلول نهاية عام 2024، فإن خطوات خارطة الطريق ستمكن من زيادة التبادل السياحي بين دول البريكس إلى 5 ملايين رحلة، مع الأخذ في الاعتبار التشكيلة الموسعة لدول البريكس، وهذا ما يقرب من 4 أضعاف، وهذا أكثر من مؤشرات عام 2023 حيث بلغ التدفق السياحي 1.4 مليون شخص".

اقتراح روسيا

وعقدت دول البريكس اجتماعا، وذلك بمشاركة الأعضاء الجدد في المجموعة وهم "مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا"، حيث اقترحت روسيا أن تقوم دول البريكس بإنشاء مجموعة عمل معنية بالسياحة.

كما اقترحت روسيا أيضا الموافقة على خارطة طريق للتعاون السياحي من عام 2024 إلى عام 2026.

وقالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، إن المشاركين في الاجتماع أيدوا المبادرات الروسية، مشيرين إلى أنها ستمكن دول البريكس من تحسين التواصل بين الصناعات السياحية وزيادة التدفق السياحي المتبادل.

وشارك رئيس قسم التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف والمشاريع الخاصة بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، نيكيتا كوندراتييف، مع زملائه الأجانب خطط عقد منتدى بريكس السياحي في موسكو.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المعنية بالسياحة في مجموعة البريكس على هامش هذا المنتدى.

وقالت الوزارة الروسية، إن المنتدي سيجمع أكبر ممثلي صناعة السياحة في دول البريكس وسيسمح للشركات بإقامة اتصالات تجارية جديدة، وللسائحين التعرف على الإمكانات السياحية في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وإيران ومصر وإثيوبيا".