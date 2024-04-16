حملات تفتيشية مفاجئة على مستشفيات المنيا

واصلت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت الصحية ، حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية على الوحدات الصحية ، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ، والجهات المعنية .

وذلك خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك ، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على أوجه القصور ، ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية ، والاطمئنان على مدى الإلتزام بضوابط تنظيم العمل ، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو متخاذل عن العمل ، وذلك في إطار السعي الدائم نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة.

من جانبه ، قام دكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بحملة تفتيشية مكبرة على عدد من المستشفيات ، شملت ، (مستشفى المنيا العام - مستشفى حميات المنيا - مستشفى صدر المنيا - مستشفى مصر الحرة ) ، تابع خلالها خطة الطوارئ ورفع درجة الإستعداد القصوى بالمستشفيات ، وتفقد جميع الأقسام ، وكذلك انتظام العمل بأقسام الإستقبال والطوارئ ، والتأكد من تواجد القوى البشرية ، ونشر جداول النوبتجيات الخاصة بالأطباء بكافة التخصصات بالأقسام الطبية ، فضلاً عن الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ، وتفقد الأقسام الداخلية للتأكد من انتظام إجراء العمليات الجراحية ، موجهاً وكيل الوزارة ، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى ، وتقديم خدمات طبية متميزة على مدار 24 ساعة.

وفى ذات السياق ، تابعت الوحدات المحلية لمركزي ، ( بنى مزار ـ أبوقرقاص - ملوى) شمال وجنوب المنيا ، انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين المترددين بالوحدات الصحية ، حيث شملت الجولات التفتيشية ، (الوحدة الصحية بقرية الجرنوس - المركز الطبي ) بمركز بنى مزار ، والوحدات الصحية بقريتي ، (ابيوها – منسافيس ) بمركز أبوقرقاص ، والوحدات الصحية بمجلس قروى المعصرة التابع لمركز ومدينة ملوى .

وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية والتفتيش الإداري ، للتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض ، ومدى انتظام العاملين ، ومستوى النظافة داخل الوحدات الصحية بالقرى ، والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة ، كما شملت الجولات التفتيش على مرافق المياه والكهرباء ، والتعرف على رصيد الآلبان في المخازن ، وأسطوانات الأكسجين، ومتابعة وسائل الحماية والأمان.

وفى مركزي ، ( مطاى ـ مغاغة ) شمال المنيا ، نفذت الوحدات المحلية حملات تفتيشية ورقابية على المنشآت الطبية، بالوحدات المحلية القروية ، والوحدات الإدارية والصحية بالمدن ، لمتابعة انتظام سير العمل ، وتوافر الخدمات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية ، حيث ضمت الحملات ( المجمع الصحي بقطاع منبال بمطاي ـ مستشفى مغاغة العام) ، تم خلالها متابعة انضباط الطاقم الطبي ، والتفتيش على دفاتر الحضور والإنصراف ، والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والأمصال والمستلزمات الطبية ، والإطمئنان على التزام الطاقم الطبي بمعايير مكافحة العدوى ، والجودة ، والصحة والسلامة المهنية، وارتداء الواقيات الشخصية أثناء التعامل مع المرضي.