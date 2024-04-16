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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حملات تفتيشية مفاجئة على مستشفيات المنيا

الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية

واصلت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت الصحية ، حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية على الوحدات الصحية ، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ، والجهات المعنية .

 

وذلك خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك ، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على أوجه القصور ، ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية ، والاطمئنان على مدى الإلتزام بضوابط تنظيم العمل ، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو متخاذل عن العمل  ، وذلك في إطار السعي الدائم نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة.

 

من جانبه  ، قام دكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بحملة تفتيشية مكبرة على عدد من المستشفيات ، شملت ، (مستشفى المنيا العام - مستشفى حميات المنيا - مستشفى صدر المنيا - مستشفى مصر الحرة ) ، تابع خلالها خطة الطوارئ ورفع درجة الإستعداد القصوى بالمستشفيات ، وتفقد جميع الأقسام ، وكذلك انتظام العمل بأقسام الإستقبال والطوارئ ، والتأكد من تواجد القوى البشرية ، ونشر جداول النوبتجيات الخاصة بالأطباء بكافة التخصصات بالأقسام الطبية ، فضلاً عن الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ، وتفقد الأقسام الداخلية للتأكد من انتظام إجراء العمليات الجراحية ، موجهاً وكيل الوزارة ، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى ، وتقديم خدمات طبية متميزة على مدار 24 ساعة.

 

وفى ذات السياق ، تابعت الوحدات المحلية لمركزي ،  ( بنى مزار ـ أبوقرقاص - ملوى) شمال وجنوب المنيا ، انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين المترددين بالوحدات الصحية  ، حيث شملت الجولات التفتيشية ، (الوحدة الصحية بقرية الجرنوس - المركز الطبي ) بمركز بنى مزار ، والوحدات الصحية بقريتي ،  (ابيوها –  منسافيس ) بمركز أبوقرقاص ، والوحدات الصحية بمجلس قروى المعصرة التابع لمركز ومدينة ملوى .

 

وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية والتفتيش الإداري ، للتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض ، ومدى انتظام العاملين ، ومستوى النظافة داخل الوحدات الصحية بالقرى ، والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة ، كما شملت الجولات التفتيش على مرافق المياه والكهرباء ، والتعرف على رصيد الآلبان في المخازن ، وأسطوانات الأكسجين، ومتابعة وسائل الحماية والأمان.

 

وفى مركزي ، ( مطاى ـ مغاغة ) شمال المنيا ، نفذت الوحدات المحلية حملات تفتيشية ورقابية على المنشآت الطبية،  بالوحدات المحلية القروية ، والوحدات الإدارية والصحية بالمدن ، لمتابعة انتظام سير العمل ، وتوافر الخدمات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية ، حيث ضمت الحملات ( المجمع الصحي بقطاع منبال بمطاي ـ مستشفى مغاغة العام) ، تم خلالها متابعة انضباط الطاقم الطبي ، والتفتيش على دفاتر الحضور والإنصراف ، والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والأمصال والمستلزمات الطبية ،  والإطمئنان على التزام الطاقم الطبي بمعايير مكافحة العدوى ، والجودة ، والصحة والسلامة المهنية،  وارتداء الواقيات الشخصية أثناء التعامل مع المرضي.

الجريدة الورقية