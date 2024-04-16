"سيتي غروب" يتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة

توقع سيتي غروب - Citigroup ارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة خلال الفترة من 6 إلى 18 شهرا المقبلة، وذلك بدعم من تزايد تدفقات المستثمرين وتوقعات باتجاه الفدرالي نحو خفض أسعار الفائدة.

الذهب

ورفع محللو البنك توقعاتهم لمتوسط سعر المعدن الأصفر إلى 2350 دولاراً للأونصة في عام 2024، كما عززوا تقديراتهم للسعر في عام 2025 بنحو 40% إلى 2875 دولارًا.

وأشار ستي غروب إلى أن تداولات الذهب سوف تخترق وتختبر بانتظام مستوى 2500 دولار في النصف الثاني من العام الجاري.

وتأتي تلك التوقعات بعدما رفع "غولدمان ساكس" تقديراته لأسعار الذهب بنهاية العام إلى 2700 دولار، في حين توقع "يو بي إس غروب - UBS Group وصولها إلى 2500 دولار.

وقال المدير التنفيذي لشركة TDR Capital، سيف قدورة، إن الاقتصاد الأميركي يمر بفترة شبيهة بالأزمة المالية 2007.

وأضاف قدروة في مقابلة مع "العربية Business"، أن ارتفاع أسعار الذهب يأتي مدعوماً بشكل أساسي من مشتريات البنوك المركزية التي تأتي بأعلى وتيرة منذ 1967، فيما قد يكون المشهد بين السطور مخيفا للبعض، لاسيما أن البنوك المركزية التي تعزز من احتياطيات الذهب هي أقطاب مقابلة للولايات المتحدة.

وتوقع وصول سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد عند مستويات 2500 دولار للأونصة ثم بدء الحركة التصحيحة التي قد تتراوح بين 10 دولارات إلى 400 دولار للأونصة الواحدة، ثم استكمال الصعود إلى 2800 دولار للأونصة.

أسعار الذهب فى الأسواق المصرية

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 16 أبريل، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3260 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 16 أبريل ، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3260 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3725 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2794 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2173 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 26080 جنيهًا.