الذهب قرب مستوى تاريخي مرتفع وسط تزايد المخاوف الجيوسياسية

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-4-2024، لتقترب من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي، إذ عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0355 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2387.11 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق وهو 2431.29 دولار الجمعة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2403.90 دولار.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين في سيتي إندكس إن الذهب حصل على دعم آخر من أحدث الأنباء الواردة من الشرق الأوسط، لكنه كان يرتفع حتى قبل ذلك بفضل مشتريات البنوك المركزية وارتفاع توقعات التضخم، مما يعني أن الذهب يُستخدم تحوطا من التضخم من جديد. وصعد الذهب بنسبة 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة على الرغم من البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في مارس.

وأثارت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تساؤلات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة، إذ تراهن السوق الآن على تخفيضين أقل من ربع نقطة بحلول نهاية العام، مقارنة بثلاثة تخفيضات قبل شهر تقريبا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 28.80 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 966.49 دولار، وخسر البلاديوم واحدا بالمئة ليصل إلى 1025.43 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3749 جنيها.

عيار 21 يسجل 3280 جنيها.

عيار 18 يسجل 2811 جنيها.

عيار 14 يسجل 2187 جنيها.

الجنيه الذهب 26240 جنيها.

سعر الذهب العالمي

افتتح سعر أونصة الذهب العالمي تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع محدود لتسيطر التحركات العرضية على حركة المعدن النفيس وذلك على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى بداية قوية للذهب هذا الأسبوع بسبب الهجمات الإيرانية على الكيان الصهيوني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتتداول أسعار الذهب الفوري حالياً حول المستوى 2350 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2372 دولار وأدنى مستوى عند 2344 دولار للأونصة ليسجل ارتفاع محدود بنسبة 0.2%.