كينيا تستضيف قمة إقليمية رئيسية لتحفيز تعليم الفتيات

تستضيف كينيا مؤتمرا إقليميا حول تعزيز تعليم الفتيات في شرق أفريقيا، هدفهم هو تحدي الأعراف المجتمعية التي تستبعد بعض الفتيات من التعليم العام ، باستخدام مناهج حساسة ثقافيا.

كينيا

ومن المقرر أن يشارك أكثر من 100 من أصحاب المصلحة من أوغندا وتنزانيا وكينيا في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام ويبدأ في نيروبي يوم الثلاثاء.

ومن مجالات التركيز الرئيسية الأخرى تعزيز أنظمة الدعم للفتيات المستضعفات - بما في ذلك الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات والفتيات ذوات الإعاقة.

قام الرئيس الكيني وليام روتو، بزيارة استغرقت 24 ساعة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في مطلع الأسبوع وأجرى محادثات في بانغي مع الرئيس فوستين أرشانج تواديرا.

جمهورية أفريقيا الوسطى

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس دولة كيني البلاد، وشكره تواديرا على مجيئه إلى بانغي، إنه شرف حقيقي لجمهورية أفريقيا الوسطى ويفتح آفاقا جيدة للتعاون بين بلدينا، أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس كيني جمهورية أفريقيا الوسطى، ولا أعتقد أنها ستكون الأخيرة".

وأشاد الرئيس روتو، برفقة زوجته، بالجهود التي يبذلها الرئيس تواديرا لتحقيق عودة تدريجية إلى السلام في البلاد التي ابتليت بالصراع منذ عام 2013.

"تحت قيادتكم شهدنا استقرارا، وشهدنا سلاما ونشهد تقدما، ولهذا يا صاحب السعادة، بالنيابة عن شعوب منطقتنا، أود أن أقول تهانينا، ولكم دعمي".

وخلال الزيارة غير المسبوقة التي استغرقت 24 ساعة، مشيدًا روتو بصمود شعب جمهورية أفريقيا الوسطى، وقال إنه يأمل أن تكون هذه بداية تقارب حقيقي، وبناء التعاون الذي يعود بالنفع على البلدين.

وقال "هذه الزيارة الافتتاحية تفتح لنا بابا كبيرا لاستكشاف الإمكانيات الموجودة بين كينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، كما قلت بشكل صحيح ، لدينا إمكانات هائلة في الزراعة ، وقد اتفقت معك على أننا سنعمل مع مزارعينا ، ونجلب خبراء زراعيين للعمل مع شعبك هنا ، من أجل نقل التكنولوجيا."

ومن المتوقع أيضا أن تقدم كينيا مساهمة كبيرة في جمهورية أفريقيا الوسطى من حيث انتقال الطاقة.

قال رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نغيسو، إن بلاده مستعدة للمساهمة بجهودها من أجل السلام العالمي في ضوء العنف والاضطرابات السائدة في أجزاء معينة من العالم، مؤكدا على أهمية المبادرات التي اقترحتها الصين في الحوكمة العالمية.

وفي معرض إشارته إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تكون بمنأى عن تأثير العنف العالمي، قال ساسو إن بلاده تشعر بقلق عميق إزاء قضايا السلام والأمن في بعض الأجزاء الأخرى من العالم، وذلك خلال مقابلة حصرية مع تلفزيون الصين المركزي.

وأضاف رئيس الكونغو، أن "يقف العالم على مفترق طرق، حيث يسود العنف والاضطرابات في كل مكان، ونحن في جمهورية الكونغو نسعى جاهدين لضمان رفاه شعبنا وسبل عيشه، ولكننا لا نستطيع أن نكون بمنأى عن التأثير، وأن نصبح جزيرة مسالمة في عالم متقلب، ولهذا السبب نشعر بقلق عميق إزاء قضايا السلام والأمن في مختلف المناطق.

وتتخذ جمهورية الكونغو إجراءات في هذا الصدد، وبوصفنا عضوا في أفريقيا، فإننا حريصون على الاضطلاع بدور الوساطة في الصراع الروسي الأوكراني.

وفي الماضي، لعبت جمهورية الكونغو دورا هاما في عملية التحرير الوطني للجنوب الأفريقي".

كما سلط ساسو الضوء على الدور المهم للمبادرات الثلاث التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي يعتقد أنها مهمة جدا للحوكمة العالمية في عالم من الاضطرابات والتحول.

وهذه المبادرات هي مبادرة الحضارة العالمية، ومبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، أعتقد أن المبادرات التي اقترحها الرئيس شي جين بينغ مناسبة وتتماشى مع التغيرات في تطور العصر، يجب أن ننظر إلى الحوكمة العالمية من وجهات نظر مختلفة، وإلا سنكون في ورطة عميقة".