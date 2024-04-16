فؤاد سركيس لـ الوفد: صممت جمبسوت كارول سماحة خلال ساعات "سعره يفوق التوقعات"

تعد النجمة اللبنانية كارول سماحة من أبرز نجمات الفن أناقة وجاذبية تملك ذوق رفيع يجعلها تتربع على عرش الموضة بنعومة وهذا ما جعلها محط أهتمام وإعجاب المعنيين بالموضة.

فؤاد سركيس: كاورل سماحة تشبه عارضات الأزياء وتملك قوام ساحر

وجذبت كارول سماحة الأضواء نحو إطلالتها الأخيرة وهذا ما جعلها نتواصل مع مصمم الأزياء اللبناني فؤاد سركيس ليكشف تفاصيل تصميمه للجمبسوت الذهبي في تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد.

فؤاد سركيس: قوام كارول سماحة أضاف سحر لـ قماش شواروفسكي

وأوضح أنه صمم الجمبسوت خصيصًا لها من قماش شواروفسكي البايت الشك الثقيل الأجنبي بعد اختيارها اللون الذهبي وبلغ سعره ألفين دولار، واستغرق تصميمه 36 ساعة؛ لإحياء حفلاتها الغنائية بشرم الشيخ أول أمس.

وأكمل أن ما يميز قوام كارول سماحة تناغمه مع طولها ووزنها، حيث إنها ترتدي مقاس 38 وأكتافها عريضة هذا ما يجعلها تشبه عارضات الأزياء العالميات.

واختتم حديثه أنه أوشك على الانتهاء من إطلاق مجموعته الجديدة المكونة من 40 قطعة، خلال الأيام المقبلة، ويتصدر اللون الأحمر أحدث صيحات موضة 2024-2025، بجانب ألوان الصيف مثل البنفسج الفاتح والأورانج المتوهج والبستاج والذهبي والفضي.

كارول سماحة من مواليد 25 يوليو 1972 ، هي مطربة وممثلة لبنانية حاصلة على الجنسية المصرية، غنت عدة كليبات ناجحة وشاركت في عدة مسرحيات غنائية أنتجها منصور الرحباني منها آخر أيام سقراط في 1998 وأبو الطيب المتنبي في 2001 وملوك الطوائف في 2003 وزنوبيا في 2007.

عن حياتها

حاصلة على درجة الماجستير في الغناء والإخراج عام 1999، و بدأت حياتها العملية كممثلة في المسرح كان تعرفها على منصور رحباني نقطة تحول في حياتها حيث تحولت من الدراما إلى المسرح الغنائي كان أول ألبوم لها باسم «حلم» عام 2003 وحصلت على لقب أفضل مغنية لعام 2004 من آراب ميوزيك اورد بدبي، كما فازت بجائزة الميروكس لعام 2010 لأفضل ألبوم عن ألبوم حدودي السما حيث نفت «ألينور لاستنيم» كل ما يتعلق بالأخيرة من ألحان الألبوم وعن مساندة عالم الغناء العربي. أعلنت عن حصولها على الجنسية المصرية في مطلع عام 2019

البدايات

كانت بداية كارول سماحة في مجال الفن مع الفنان الموسيقار الراحل منصور الرحباني في بدايته على المسرح بعام 1999 لفتت انتباه أكبر الموسقيين في لبنان، بدأت في عام 2003 بـ ""أغنية الطفولة"" وغنت بها

اعتبرت كارول سماحة التي انشاءت البومات متعددة مثل حلم أغنية الطفولة اضواء الشهرة انا حرة حدودي السما واشتهرت في المسرح بالمسرحية الغنائية آخر أيام سقراط وفي سينما بحر النجوم وفي التلفزيون حواء عبر التاريخ والشحرورة عن صباح، أغنية التي اشتهرت بدفاعها عن الطفل العربي أغنية الطفولة ولفتت انتباه الجميع في "" صباح الالف الثالث مع نفس الموسيقار وكاتب أغاني الكبير منصور الرحباني اشتهرت بهذه الأغنية عن الاخوة المسلمين والمسيحيين وفي نفس العام بعد اعمالها مع منصور الرحباني في ألبوم ""حلم"" اشتهرت كارول أكثر في البومه "" اضواء الشهرة"" واخره أشهر البوماته الفنية ""حدودي السما"".

مشاركتها كعضوة في لجنة التحكيم

2013: شاركت في برنامج ذا إكس فاكتور آرابيا في موسمه الثالث بجانب اليسا وحسين الجسمي ووائل كفوري

الحياة الشخصية

تزوجت مدنيًا في أكتوبر 2013 في ليماسول بقبرص رئيس مجلس إدارة قنوات «النهار» وصاحب جريدة اليوم السابع وليد مصطفى. وارتدت فستان زفاف من تصميم زهير مراد. ولهما ابنة اسمها تالا.