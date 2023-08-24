غادة عبدالرازق بفستان الشحرورة بتوقيع فؤاد سركيس (صور)

خضعت النجمة غادة عبدالرازق لجلسة تصوير جديدة جعلتها محط الاضواء بأناقتها وأنوثتها البالغة لتتصدر من جديد عناوين الصحف والإعلام.

وتألقت غادة عبدالرازق بإطلالة ساحرة مزجت بين السحر والأناقة المفعمة باستعراض قوامها الممشوق، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الv، بأكمام طويلة فراشة، صممت الفستان من قماش المخمل الناعم باللون الأسود مع الشيفون الأبيض لعمل الاكمام الطويلة المكشكشه، الفستان حمل توقيع مصمم الأزياء فؤاد سركيس، وعكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي كعارضات الأزياء.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بالألماس لتزيد من فخامة إطلالتها.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر مميزه بلمه للوراء ذيل حصان ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

غادة عبدالرازق

ولدت في كفر صقر بمحافظة الشرقية في مصر وهي الابنة الصغرى لوالدها محمد عبد الرازق، لذا فقد كانت الطفلة المدللة لديه وتأثرت كثيرًا بوفاته وهي في سن الثانية عشر من عمرها.

شاركت في تقديم البرامج التلفزيونية مثل ريا وسكينة (2008) ، بمشاركة الفنانة هالة فاخر. و طبق النجوم (2004) بالإضافة إلى مشاركتها عضو لجنة تحكيم عام 2015 في برنامج المواهب التمثيلية عرب كاستنغ مع كارمن لبس قصي خولي وباسل خياط.