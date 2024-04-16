ناقد رياضي : كولر دفع نتيجة الغرور أمام الزمالك

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه توقع انتصار الزمالك بعد الإعلان عن تشكيل الأهلي قبل اللقاء من جانب مارسيل كولر، الذي تملكه الغرور واعتقد أنه قادر على تحقيق الفوز بأي شكل، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر كان سيئا في نهائي كأس مصر ورغم ذلك حقق اللقب.





وقال في تصريحات إعلامية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء : "كولر اعتقد أن الأهلي سيفوز على الزمالك بأي تشكيلة، وقرار مشاركة موديست كان خاطئ، وكهربا ووسام أفضلوا منه بمراحل، ومدرب الأهلي تعامل مع اللقاء بغرور، وجوميز كان يتفنن في خسارة الأبيض خلال الشوط الثاني لكنه لم يفلح أيضا!".

وأضاف: "خروج عبدالله السعيد أثر سلبًا على أداء الزمالك وأيضا أحمد حمدي، هناك أمور خاطئة ارتكبها جوميز في الشوط الثاني".