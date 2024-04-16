حملات تموينية مكثفة بمراكز البحيرة اليوم الثلاثاء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ، محمد عبد العال مدير المديرية ، اليوم الثلاثاء حملات تموينية مكثفة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية بمدن وقري البحيرة، والتي أسفرت عن ضبط

كمية من المواد الغذائية والمياه الغازية و المنظفات منتهية الصلاحية كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة بمركز إيتاي البارود .

وبحملات مماثلة بمركزى دمنهور و المحمودية تم ضبط طن محسن زراعى وطن أسمنت مجهول المصدر و كمية من التوابل منتهية الصلاحية كما تم تحرير 18 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

كما تمكنت إدارة تموين كفر الدوار وبدر من ضبط كمية من اللحوم والفراخ و مصنعات اللحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي و 10اسطوانات غاز لبيعهم بأزيد من السعر الرسمي، ومستودع غاز لغلقه فى مواعيد العمل الرسمية، كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمركز الدلنجات تم ضبط 15شيكارة كيماوي مدعم خاص بوزارة الزراعه داخل أحد المحلات رغم حظر تداوله بالأسواق و 1000 لتر سولار داخل محطة وقود غير مرخصه و 10 عبوة بويات منتهيه الصلاحية و 10 شكائر أسمنت مجهوله المصدر كما تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الاسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ،بمراقبة ومتابعة الأسواق بمختلف مدن وقري محافظة البحيرة ، من أجل التأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بجميع السلع الغذائية والمعروضات وضرورة التأكد من مطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بتكثيف الحملات التموينية ، علي كافة قري ومدن المحافظة ، لضبط السلع منتهية الصلاحية ، والغير صالحة للإستهلاك الآدمي ،ومواجهة قيام بعض التجار برفع الأسعار وإلزامهم بالبيع بالأسعار العادلة ،

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بتشديد الرقابة علي المخابز البلدية بمدن وقري محافظة البحيرة ، للتأكيد علي توفير الخبز المدعم للمواطنين ، وضبط المتاجرين بالسلع المدعمة في السوق السوداء ، وكذلك ضمان وصول الدعم إلي مستحقية والضرب بيد من حديد علي المتلاعبين بقوت المواطنين .