ليلة غنائية لـ شيرين عبد الوهاب في تركيا

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لحفلها الغنائي الجديد في تركيا، ضمن نشاطها الغنائي في ربيع 2024.

موعد حفل شيرين عبد الوهاب في تركيا

ومن المقرر أن يقام في الثالث من أغسطس القادم على أحد المسارح الكبرى في اسطنبول.

شيرين عبد الوهاب تشارك في مهرجان ليلة عمر الغنائي 2024

تتواجد شيرين عبد الوهاب في الكويت لحفل غنائي أخر ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي الذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

أحدث أغاني شيرين عبد الوهاب “الدهب”

طرحت شيرين مؤخرًا أغنية الدهب، التي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو و جيتلي و هتبوس على يدي مش كان من الاول أحنا أستغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايماً بتغرق مش كان من الاول إحنا إستغنينا ✶✶✶ ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الاول إحنا إستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا.

كانت شيرين شاركت حديثًا في فعاليات ليالي سعودية مصرية التي أقيمت في دار الأوبرا المصرية بحضور د. نيقفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، و د.خالد داغر، رئيس الأوبرا المصرية السابق، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، التي تضمنت حضور كوكبة فنية ضخمة.

تضمنت الأمسية الأولى من “ليالي سعودية مصرية” مشاركة مميزة من الفنان ماجد المهندس ومفاجأة الحفل الموسيقي الكبير عمر خيرت والفنانة ريهام عبد الحكيم، وصلة غنائية مع الكينج محمد منير.

نجوم الفن في ليالي سعودية مصرية:

شهد الحفل عددًا كبيرًا من نجوم الفن، أبرزهم الفنانة القديرة يسرا، عمرو دياب، نادية الجندي، الموسيقار هاني شنودة، مي عز الدين، محمد فؤاد، المنتج محسن جابر، مصطفى قمر، آسر ياسين، الإعلامية إسعاد يونس، الفنان خالد الصاوي، صلاح عبدالله، جومانا مراد، حميد الشاعري، هشام ماجد، شيكو، كريم محمود عبد العزيز، محمود محمد عبدالعزيز.

أقيمت الاستعدادات الغنائية مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، التي أجريت داخل إحدى الغرف بالأوبرا.