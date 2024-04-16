وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ المنوفية الموقف التنفيذي لمشروعات " حياة كريمة "

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الاخير، وكذا متابعة آخر مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

وتناول اللقاء عرض محافظ المنوفية جهود المحافظة في رفع تراكمات القمامة وإنشاء مصانع التدوير لافتا الي إمكانية دعم الوزارة للمحافظة في رفع تراكمات القمامة في بعض المقالب ، فضلا عن إنشاء مصانع تدوير جديدة بالشهداء وأشمون واستعجال توريد معدات مصنع قويسنا كما طالب المحافظ بدعم الوزارة لرفع تراكمات تطهير الترع داخل الكتل السكنية

المحافظ يؤكد علي الإعداد الجيد لتنفيذ قانون التصالح الجديد والتيسير علي المواطنين



كما تناول اللقاء جهود محافظة المنوفية في إتخاذ إجراءات جادة والتيسير علي المواطنين في تنفيذ اليات قانون التصالح الجديد، ولفت المحافظ أنه تم تشكيل لجان للإعداد الجيد ومراجعة وتحديث كافة البيانات الخاصة بملفات التصالح فى مخالفات البناء بكل دقة ، مع رفع درجة الإستعداد بالمراكز التكنولوجية ودعمها بالمزيد من أجهزة الحاسب الآلى لانجاز كافة المهام والأعمال المطلوبة وتسهيل العمل على المواطنين.

هذا وتابع وزير التنمية المحلية مع محافظ المنوفية جهود الاجهزة التنفيذية بالمحافظة فى رصد وإزالة مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية فى المهد وتفعيل وحدة المتغيرات المكانية وبصفة خاصة خلال أجازة عيد الفطر المبارك ، وأشار اللواء هشام آمنة إلى توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء لمنع الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتكلات الدولة والبناء بدون ترخيص والتعامل الفوري مع تلك المخالفات .

مبادرة " 100 مليون شجرة " والخطة الاستثمارية ومنظومة المخلفات الصلبة

وأوضح اللواء إبراهيم أبوليمون أنه تم بالفعل تنفيذ عدد كبير من الإزالات فى المراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظة بعد رصدها من اللجان التفتيشية التى تم تشكيلها قبل عيد الفطر وكذا عبر منظومة المتغيرات المكانية حيث تم المرور الميداني على مدار اليوم خلال الفترة الماضية بمختلف المراكز والمدن والقري لرصد أية تعديات والتعامل معها فى المهد سواء كانت بناء على الأراضى الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمرانى والبناء بدون ترخيص وإزالتها فوراً ومصادرة المعدات ومواد البناء بالتنسيق مع الجهات الأمنية .

كما شهد الاجتماع كذلك متابعة أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية التى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة بالمحافظات لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالى والحضارى وإحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين من أبناء المحافظات .

حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية تلك المبادرة لتحقيق عوائد اجتماعية وبيئية واقتصادية والمساهمة فى تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري ومضاغفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء ، كما أوضح محافظ المنوفية أنه يتم تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بالمدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة وعلى جانبى الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية والميادين ومداخل القرى والمدن ، لافتاً إلى أنه يتم المتابعة الدورية لخطة ري الأشجار والاعتناء بها لاضفاء مظهراً جمالياً وزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفسا جمالياً لأبناء المحافظة .

وحرص وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع على متابعة الربع الأخير من تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالى 2023 / 2024 لسرعة الانتهاء من جميع المشروعات قبل نهاية العام المالى وذلك على مستوي جميع المراكز والمدن والوحدات المحلية وبصفة خاصة فى قطاعات ( الكهرباء ، والطرق النقل ، تحسين البيئة، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، أمن وإطفاء ومرور، إنشاء الأسواق والمواقف ).

ووجه اللواء هشام آمنة بأهمية تكثيف الأعمال والمشروعات المستهدفة فى الخطة للإنتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة لذلك ودخولها الخدمة أمام المواطنين ، حيث أشار محافظ المنوفية إلى جولاته الميدانية أولاً بأول لمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية وتقديم كل الدعم والتسهيلات وتذليل معوقات التنفيذ .

وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ المنوفية الموقف التنفيذي لمشروعات " حياة كريمة "

وخلال الاجتماع تابع اللواء هشام آمنة مع محافظ المنوفية معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقري مركزي أشمون والشهداء وذلك بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية حيث يبلغ إجمالى المشروعات المستهفة حوالى 1606 مشروع فى مجالات الصحة والتضامن الإجتماعي والطرق والغاز والإتصالات ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من القطاعات التى تمس حياة المواطنين .

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية الإسراع فى تنفيذ المشروعات المتبقية فى المرحلة الاولي للمبادرة للإنتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس السيسى وتكليفات رئيس الوزراء .

محافظ المنوفية يستعرض جهود المحافظة في رفع تراكمات القمامة ويطالب بدعم الوزارة

وأوضح اللواء إبراهيم أبوليمون أن هناك تنسيقاً مستمراً مع جهات تنفيذ المشروعات المستهدفة بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة لتلافى الملاحظات التي تعوق إجراءات التسليم بالمشروعات المنتهى تنفيذها ووضع الحلول المناسبة لتلافيها بالتنسيق مع الجهات المعنية تمهيداً لاستلامها وكذا تسريع معدلات الأداء بالمشروعات المتبقية لنهوها في أسرع وقت ممكن لدخولها الخدمة كون المبادرة مشروع قومي وحيوي يستهدف النهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقري الريف المصري .

واختتم وزير التنمية المحلية الاجتماع بمتابعة الجهود التى تقوم بها المحافظة فى ملف منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين خدمة النظافة لتحقيق رضا أبناء المنوفية عن تلك الخدمة المهمة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حول رفع كفاءة المنظومة، والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، ووقف التدهور البيئي.

إنشاء مصانع تدوير جديدة بالشهداء وأشمون واستعجال توريد معدات مصنع قويسنا

حيث عرض محافظ المنوفية تقريراً حول جهود المحافظة فى رفع القمامة ونواتج الهدم خلال شهر مارس الماضى ، حيث تم رفع ما يزيد عن ٣٤ ألف طن قمامة ونواتج هدم خلال شهر مارس ونقلها للمدفن الصحي بكفر داود بالسادات ، مشيراً إلى أن هناك حملات للنظافة بكافة أرجاء المحافظة لضمان التعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونقلها إلي المدفن الصحي حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الدولة لا تدخر جهداً فى دعم ملف النظافة وقطاع تحسين البيئة فى جميع محافظات الجمهورية بشكل عام ومن بينها محافظة المنوفية لتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة خاصة فى ظل تنفيذ مشروعات ضخمة على البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة فى جميع المحافظات.