عاجل.. إصابة 8 أشخاص باختناق داخل حريق أسوان

إصابة 8اشخاص 6 أشخاص اصيبوا باختناق و2 بحروق ويخضعوا للتجميل، داخل حريق السوق السياحي باسوان ، بمعرض فيله للملابس وذالك بعد اندلاع 3.17 عصر اليوم، وتم الدفع بسيارتين إطفاء تابعه للقوات المسلحه، وتم اخماد الحريق منذ قليل.



وتابع اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان بالتواصل مع غرفة العمليات لحظة بلحظة تطورات الحريق والمصابين داخل مستشفي الجامعي باسوان .

تلقي مدير أمن أسوان إخطار يفيد باندلاع حريق بالسوق أسوان وبالتحديد بمعرض فيله للملابس باسوان .

وعلي الفور تحركت سيارات الإطفاء للسيطرة علي الحريق الذي استمر أكثر من ساعتين ، ممتد لعقار بجانبه ليلتهب شقه مجاورة للمعرض.

وجاري التحقيق بالواقعه والوقوف عن اسباب ملابسات الحريق.