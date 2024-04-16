تموين اسيوط : المرور المفاجىء على المطاحن للتأكد من سلامة الغلال

بناء على تعليمات السيد الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين السيد اللواء الوزير عصام سعد محافظ اسيوط بشأن تفقد المواقع التخزينيه الخاصه بتجميع كميات القمح الخاصة بموسم 2024

قام المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بتفقد بعض الصوامع والمواقع التخزينية ومنها صوامع الشركه القابضه بعرب العوامر مركز ابنوب وكذلك صوامع مطاحن مصر الوسطي بنزلة عبداللاه

وقام المحاسب ممدوح حماد وكيل الوزارة بالتأكد من درجة نقاوة القمح المورد وانه قمح خاص بالموسم الحالي وانه ليس قمح مخزن من العام السابق وكذلك تم التأكد من أن نسبه الرطوبة في حدود المسموح به وهي اقل من 13 ٪

وأكد المحاسب ممدوح حماد أن الكميات التي تم توريدها خلال 24ساعه منذ بدء الموسم تقدر 120 طن تقريبا والذي بدء بتاريخ 2024/4/15

هذا وأكد. المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين ان السعر الذي تم تحديد من قبل الدوله وهو 2000 جنيه للاردب سعر عادل للفلاح وسوف يكون مرضي للمزارعين ويدفعهم للإقبال علي عمليه التوريد وسوف يكون موسم وفير بإذن الله تعالى